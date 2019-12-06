Компенсацию за пытки пересчитывают в Страсбурге

Российские власти признали в Страсбурге недостаточность выплат, которые присудили суды РФ троим пострадавшим от пыток со стороны полицейских в Татарстане. Российское правительство выступило с инициативой по увеличению выплат, после чего заключило с ЕСПЧ мировое соглашение. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что мизерные компенсации морального ущерба от российских судов не снимают с потерпевших статуса жертвы и человека, права которого не восстановлены.

ЕСПЧ в четверг вынес решение по делам трех заявителей из Татарстана, пожаловавшихся на недостаточные компенсации в российских судах: жалобы были на жестокое обращение со стороны представителей правоохранительных органов (с февраля по июнь 2016 года). Интересы заявителей в ЕСПЧ представлял юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с правозащитным проектом «Зона права». ЕСПЧ в своем решении сообщил о заключенном мировом соглашении между потерпевшими и правительством РФ, которое признало нарушения ст. 3 Конвенции о правах человека (запрещение пыток) «в ее материальном и процессуальном аспектах» и предложило иные выплаты, размер которых в Страсбурге сочли справедливым.

Как сообщили “Ъ” в «Зоне права», в апреле 2016 года одного из заявителей командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани Марат Гараев ударил ногой в пах, затем нанес еще шесть ударов по другим частям тела и «применил газовое средство».

Потерпевший был прооперирован, утратив возможность иметь детей. Районный суд Марий Эл, где слушалось дело потерпевшего, не поддержал требование истца о компенсации в 750 тыс. руб. и присудил лишь 200 тыс. руб. Марат Гараев в 2017 году был осужден сначала условно, однако позже Верховный суд Татарстана заменил это наказание на четыре с половиной года колонии. Согласно решению ЕСПЧ, российские власти должны будут выплатить пострадавшему €7,7 тыс.

Еще €9,5 тыс. российские власти обещают выплатить Динару Авзалову, с которым в феврале 2016 года в здании ОМВД по Альметьевскому району младший лейтенант Айдар Сальманов «провел беседу», применив электрошокер 21 раз.

Позже бывший полицейский, который не признал вину, был приговорен к пяти годам условно. Господин Авзалов отсудил у МВД 70 тыс. руб., несмотря на то что размер моральной компенсации он оценивал в 750 тыс. руб. В жалобе потерпевший отмечал, что «национальные суды, назначив участковому условный срок, фактически оставили его безнаказанным». «Приговор не является пропорциональным тяжести совершенного преступления и не является профилактической мерой по предотвращению дальнейшего применения пыток в стране»,— сказано в документе.

По третьему делу, жалобе Евгения Михайлова, Россия должна будет выплатить €9,8 тыс., тогда как ранее Верховный суд Татарстана обязал МВД выплатить ему 50 тыс. руб. Как напомнили в «Зоне права», в июне 2016 года старший участковый ОМВД по Альметьевскому району Динар Шигапов в служебном кабинете 15 раз ударил Евгения Михайлова в область грудной клетки и поясницы. Бывший полицейский, который также не признал вину в суде, был приговорен к двум годам колонии общего режима.

Директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина заявила “Ъ”, что, «если в российских судах и удается получить компенсацию, она все равно существенно ниже, чем по решениям ЕСПЧ». «При этом в наших судах нет устоявшейся практики или какого-то стандарта оценки морального вреда,— говорит госпожа Таубина.— Это оценивается очень по-разному: в нашей, в частности, практике были случаи, когда за тяжкие последствия для здоровья или смерть в результате пыток компенсации были до нескольких сотен тысяч рублей». При этом она отмечает, что жалоба на недостаточность компенсации — «нормальная практика» в ЕСПЧ: «Даже если в России суд назначил компенсацию, но при этом она мизерная, то статус жертвы человек не теряет. Для Европейского суда он не перестает быть человеком, чьи права не восстановлены».

Отметим, что ЕСПЧ вынес решения еще по девяти жалобам восьми заявителей на пытки со стороны правоохранительных органов или сотрудников ФСИН. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить компенсации по этим делам в размере €10–20 тыс.

Валерия Мишина