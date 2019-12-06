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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Из Грузии с нелюбовью

Братьев Глушковых везут в нижегородское СИЗО

Коммерсантъ (Н.Новгород) от , стр. 8

Грузинские правоохранительные органы по запросу Ген­прокуратуры РФ выдали братьев Александра и Владимира Глушковых, бывших нижегородских депутатов, считавшихся неофициальными хозяевами Балахны. Им заочно предъявлены обвинения в мошенничествах и взятках, а предполагаемые подельники, которые, по версии следствия, помогали братьям в незаконных действиях, уже находятся на скамье подсудимых. Для братьев Глушковых избранный еще в марте 2018 года заочный арест превратился в реальный. Показания против них дали бывшие руководители администрации Балахнинского района в обмен на условные сроки.


По сообщению Следственного комитета, на территорию РФ из Грузии при помощи Интерпола доставлены Владимир и Александр Глушковы, обвиняемые в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве. Напомним, обоих Глушковых заочно арестовали еще весной 2018 года, старший брат Александр тогда являлся депутатом-единороссом заксобрания Нижегородской области, а младший, Владимир, — депутатом земского собрания Балахнинского района. Двухмесячный срок предварительного ареста по заочному обвинению у них начинает исчисляться с момента передачи на российско-­украинской границе. Поэтому оба бывших депутата по линии ФСИН будут этапированы в нижегородское СИЗО, где с ними начнут работать следователи СК.

Напомним, по версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника, брата Владимира, взятку в 6 млн руб. от руководителя строительной фирмы за получение муниципального контракта на строительство двух многоквартирных домов на улице Рязанова в Балахне для расселения аварийного фонда. Основной эпизод связан с исполнением фирмой «Петрол­-НН» Владимира Прядилова муниципального контракта по реконструкции автостанции Балахны. Как полагает следствие, под предлогом реконструкции в документы администрации Балахнинского района были внесены заведомо ложные сведения, и на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции, возвели двухэтажный торговый центр, а Глушковы были бенефициарами и участниками этой схемы. «Возведенное здание торгового центра исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Вместе с тем лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 100 млн руб.», — сообщили в СУ СК.

По эпизоду с застройкой территории автостанции в Балахне с ­июня судят бывшего директора автотранспортного предприятия Михаила Громова, коммерсанта Владимира Прядилова и бывшего заместителя главы Балахнинского района Елену Бутусову по обвинению в мошенничестве и должностных преступлениях. Другого бывшего заместителя главы по ЖКХ, Дмитрия Валатина, заключившего сделку со следствием и давшего показания о причастности к делу Александра Глушкова и других лиц, в феврале осудили на четыре года условно. Исполняя обязанности главы, он выдал инвестору разрешение на реконструкцию автостанции, зная, что на ее участке построят ТЦ.

Как сказано в приговоре, обвиняемый Валатин дал «подробные показания обо всех известных ему эпизодах преступной деятельности других соучастников преступления, распределении ролей, сообщив о ранее неизвестных обстоятельствах совершения преступлений». В том числе бывший заместитель рассказал о получении Глушковыми взятки от застройщика и «незаконном вмешательстве» сотрудников администрации Балахнинского района в предпринимательскую деятельность ООО «Кстовская трубная компания». На Глушковых дал показания и бывший глава администрации Балахнинского района Павел Коженков, также заключивший досудебное соглашение с прокурором. В июле его осудили на четыре года условно за незаконное отчуждение участка сквера на площади Правдинского радиозавода. Озелененная территория площадью 600 кв. м после ряда сделок была включена в площадку под строительство торгового центра.

Что касается братьев Глушковых, по прибытии в Нижний Новгород с ними начнутся следственные действия: допросы, очные ставки. Судя по всему, в окончательной редакции им будет предъявлено несколько эпизодов обвинений. Защита выданных из Грузии бывших депутатов пока не дает комментариев по делу.

Иван Сергеев


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