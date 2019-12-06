Письма губернатору дошли до министра

Свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков лично выслушал жалобы врачей областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) на низкие зарплаты. Сотрудники больницы утверждают, что для приемлемой зарплаты им необходимо постоянно дежурить. В течение месяца министерство планирует проверить финансово-экономическую деятельность медучреждения. По мнению одного из руководителей больницы, маленькие зарплаты связаны с низкими тарифами по оплате медуслуг.



Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков в четверг приехал в областной перинатальный центр (входит в ОДКБ), где выслушал вопросы и пожелания врачей и других сотрудников, ранее пожаловавшихся губернатору на низкий уровень зарплат. «На какие-то профессиональные вопросы министр ответил. Какие-то вопросы требуют изучения. В течение месяца будет проведена проверка финансово-экономической деятельности медорганизации»,— сообщил пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков. По его словам, после новогодних праздников состоится повторная встреча по результатам проверки. «Разговор был профессиональным, конструктивным, атмосфера доброжелательной»,— добавил господин Шестаков.

Напомним, в понедельник профсоюз медработников «Действие» опубликовал открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву, под которым подписались 113 человек. В документе сотрудники ОДКБ пожаловались на «недостойно низкий уровень заработной платы», «несправедливое распределение заработанных средств», а также на необоснованное увеличение административно-управленческого аппарата. По словам медработников, общий заработок врача составляет около 24 тыс. руб., медсестры — 20 тыс. руб., младшего медперсонала — 13 тыс. руб. При переработках «на руки» врач сможет получить 40–55 тыс. руб., а средний медперсонал — 20–30 тыс. руб. Руководство учреждения в официальных докладах указывает зарплату врачей на уровне 80 тыс. руб., зарплату медсестер — 46 тыс. руб. В обращении сотрудники потребовали предусмотреть повышение зарплат для врачей до 66 тыс. руб., для среднего медперсонала до 33 тыс. руб.

По данным Свердловскстата, средняя зарплата врачей и медицинских работников в регионе по итогам первого полугодия 2019 года составляет 74,4 тыс. руб. Средний медперсонал получает 37,7 тыс. руб., младший — 35,9 тыс. руб. по региону. Зарплата врача в Екатеринбурге — более 78 тыс. руб., среднего медперсонала — 43,6 тыс. руб., младшего персонала — 37,5 тыс. руб.

На следующий день было опубликовано второе письмо, которое опровергало ранее заявленное. Под ним подписались более 300 человек. «В больнице почти 2 тыс. сотрудников. Открытое письмо подписало агрессивное меньшинство. Заявители и податели обращения занимаются сведением счетов за неполученные помещения служебного общежития, систематически “бойкотируют” работу собственного отделения и больницы путем направления бесконечных жалоб и обращений. В учреждении вместо обычной здоровой работы проводятся постоянные проверки в режиме цейтнота»,— говорится в документе. По мнению авторов второго обращения, предыдущее письмо «стало вопиющим фактом введения в заблуждение и откровенным “поклепом” как на учреждение, так и на главного врача». «Зарплата медицинского персонала, возможно, является не самой высокой на рынке, но конкурентоспособной на рынке медперсонала на территории Свердловской области»,— уверены они.

По словам, пресс-секретаря ОДКБ Елены Жуковой, больница не комментирует ситуацию до окончания проверок. «Тогда будет сформулирована официальная позиция»,— подчеркнула она.

По данным, которые привела заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии Лариса Фечина, средняя зарплата у врачей детского центра онкологии и гематологии (в ОДКБ) составляет 70–80 тыс. руб. У врачей-реаниматологов она выше — средний доход за десять месяцев 2019 года составил 91 тыс. руб. «Зарплата зависит от тарифов по лечению. Если тарифы низкие, то начислить высокую зарплату невозможно. Если это тарифы по оказанию дорогостоящей медпомощи, то и составляющая выше»,— пояснила госпожа Фечина. Она предположила, что низкая зарплата, о которой сообщали медработники, может быть связана с невыработкой часов, низкой квалификацией или больничным. По ее словам, для решения проблемы необходимы дополнительные нормативные акты со стороны федерального правительства и минздрава, которые конкретизируют критерии оплаты работы.

По словам сотрудника больницы, пожелавшего не называть свое имя, фельдшер-лаборант в месяц получает около 23–24 тыс. руб. «В эту сумму входят все надбавки, которые возможны. В летние месяцы, когда часть сотрудников в отпусках, сумма может быть больше. До лета были месяцы, когда и 20 тыс. руб. не было»,— рассказал собеседник “Ъ-Урал”. По его словам, надбавка за высшую категорию составляет 3,7 тыс. руб., за родовой сертификат сумма может достигать 12 тыс. руб. «Премии нам уже больше четырех лет не платят: ни годовых, ни к праздникам. Нам сказали, что это пережитки прошлого»,— сообщил сотрудник больницы. Он отметил, что врачи ранее отправляли в региональное министерство здравоохранения письмо с жалобой на низкую зарплату, но «в ответ получили отписку». «У нас по отчетам все хорошо. Сколько мы получаем, никого не интересует. Руководство сказало нам: “Не нравится? Идите дежурить”»,— добавил собеседник.

Напомним, в конце августа шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Министерство нарушений в выплате зарплат не выявило и пообещало выплаты за повышенную нагрузку. После проведения проверки все шесть врачей забрали заявления об увольнении. Региональные власти в кризисе обвинили главврача.

Анастасия Реутова