От экологии до либерализации один шаг

Российский газ приходит в Китай по торжественно запущенному на днях трубопроводу «Сила Сибири» в момент, когда рынок страны переживает драматичную трансформацию. Можно много спорить, сколько бы выиграл «Газпром», если бы реализовал условия меморандума 2006 года с CNPC и построил трубу уже к 2012 году, а заодно и западный маршрут. Но и сейчас момент для входа на газовый рынок КНР выглядит неожиданно благоприятным из-за сочетания внутренних и внешних факторов.

Либерализовать рынок газа и повысить его долю в национальном энергобалансе за счет угля Китай пытается давно. Шесть лет назад ЦК КПК приняла амбициозную программу реформ, одним из положений которой была либерализация в сочетании с ужесточением требований в отношении окружающей среды. По многим ключевым направлениям реформы буксуют до сих пор, однако одна из немногих сфер, где команде председателя Си Цзиньпина удалось добиться впечатляющих успехов,— именно экология.

Причина в том, что это реальная социально-политическая проблема для режима, все больше протестов в китайских регионах начинаются с недовольства экологией. Кроме того, из-за низкого качества воздуха в крупных городах КНР стали покидать образованные специалисты. Удержать этих людей с семьями только деньгами уже не выходит. И наконец, Си Цзиньпин, запустивший в 2013 году масштабную антикоррупционную кампанию, заметно ослабил «угольное лобби» — группировку аппаратчиков и бизнесменов из центральных угледобывающих провинций, которые активно саботировали курс на снижение роли угля в производстве энергии.

Разумеется, снижение выбросов в Китае достигается не только за счет перевода генерации на газ, но и через «озеленение» ТЭЦ с помощью систем очистки, а также строительства ЛЭП нового поколения с минимальными уровнями потерь. Тем не менее рост потребления и импорта газа — устойчивый тренд. Свою роль сыграла в этом и геополитика. Стремясь снизить остроту конфликта с США, Пекин надеется заключить с Вашингтоном промежуточное перемирие в торговой войне и согласен закупать в Америке большие объемы сельхозпродукции и сланцевого газа.

Причем это система с положительной обратной связью. Так, раньше разницу между мировыми ценами на газ и субсидируемыми низкими внутри КНР покрывали власти, но теперь нагрузка на бюджет может оказаться слишком высокой. И ответом на это становится только углубление реформ рынка. Причем, чтобы либерализация не приводила к резким скачкам внутренних цен на газ, как это не раз случалось в последние пять лет, его должно быть много. А значит, газ из «Силы Сибири», скорее всего, будет востребован, и перспективы новой трубы через Монголию тоже достаточно реалистичны.