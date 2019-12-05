«Машу и Медведя» увидят в Китае

Российская студия «Анимаккорд» и китайский интернет-холдинг Bytedance объявили о планах по запуску мультсериала «Маша и Медведь» на территории Китая. На первом этапе его будут показывать на видеосервисе Xigua Video. Это первая продажа прав на мульсериал на китайском рынке.

О сделке «Анимаккорд» и Beijing Bytedance Network Technology Co (Bytedance) говорится в их совместном сообщении. «Это медиасделка, приобретение прав на показ контента на платформе на период сделки, ее сумма не оглашается»,— сообщила “Ъ” представитель «Анимаккорд». «Маша и Медведь» будет показан на платформе Xigua Video (прежнее название Toutiao Video) 25 января 2020 года. Xigua Video предлагает контент короткого формата не более 20 минут. Старт трансляции первых двух сезонов мультсериала и спин-оффа «Машины сказки» приурочен к китайскому новому году. Запуск третьего сезона на Xigua Video планируется в 2022 году.

Позже показ мультсериала будет реализован и на других платформах ByteDance.

Принадлежащий холдингу сервис Toutiao, как и Xigua Video, обеспечат сериалу маркетинговую поддержку. ByteDance также владеет социальной сетью TikTok, которая позволяет создавать музыкальные видео и прямые эфиры и является ведущей видеоплатформой Китая.

Это дебютный выход студии «Анимаккорд» на рынок Китая, отмечается в совместном сообщении. «Маша и Медведь» представлен на рынках более 100 стран мира, а с 2015 года мультфильм можно посмотреть на Netflix. 2 октября “Ъ” сообщал, что Netflix также купил права на показ четвертого сезона мультсериала, стартовавшего в России летом 2019 года.

В июле серия мультсериала под названием «Маша плюс Каша», набрав 4 млрд просмотров на YouTube, стала первым анимационным роликом, достигшим такой отметки, и попала в топ-5 самых просматриваемых роликов на YouTube за все время работы сервиса.

Анастасия Фролова