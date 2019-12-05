ГК «Гранель» претендует на застройку территории санатория «Зеленая роща»

Девелоперская группа «Гранель», связанная с семьей первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, намерена выйти на строительный рынок Уфы. Компания обратилась в городскую администрацию с предложением построить новый корпус санатория «Зеленая роща» (ООО, находится в собственности республики), а попутно «реорганизовать» территорию здравницы и передать ее часть под строительство жилья площадью 300 тыс. кв. м, коммерческих объектов площадью 15 тыс. кв. м и объектов социальной инфраструктуры, сообщает издание «Правда ПФО».

При этом президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин, обращаясь к сити-менеджеру Ульфату Мустафину, просит «в целях оперативной реализации принятых решений» оформить дорожную карту реорганизации территории «в возможно короткий срок — не более полутора месяцев». Он обещает строить новый корпус санатория без приостановления его деятельности. «То есть снос старых строений будет осуществлен после ввода в эксплуатацию нового здания санатория»,— отмечает господин Нигматуллин в копии письма, которую публикует издание. Кроме того, застройщик просит сити-менеджера назначить ответственного в мэрии за подготовку необходимых документов для реализации этого проекта.

Санаторий «Зеленая роща» занимает площадь 25 га, расположен в одноименном микрорайоне Уфы, в лесном массиве. Специализируется на лечении кардиопациентов, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, заболеваний кожи и других. Земельные участки здравницы принадлежат республике. Информированный источник "Ъ-Уфа" сообщил, что «Гранель» планирует использовать под застройку 20 из 25 га санаторной территории. В «Гранель» пока свои намерения не пояснили.

Ирина Самойлова