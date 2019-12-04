«Московский Диснейленд» не уложился в сроки

Московский аналог Диснейленда не успели запустить в срок. Открытие «Острова мечты» в Нагатинской пойме перенесли на начало следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе парка. Точная дата неизвестна, но ближайший день, на который доступны билеты, — 29 февраля. Их стоимость составляет от 2,5 до 5 тыс. руб.

И это довольно высокая цена, считает вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Анатолий Боярков: «Такой объект нужен в Москве — это круглогодичный закрытый парк, которых не так много в мире. Это тематический парк аттракционов, правда, до конца непонятно, чему он посвящен, потому что там большой набор различных зон, и надо посмотреть, как они будут сочетаться. Все зависит от того, как будет оказываться услуга — пока это проблема. Успех любого тематического парка зависит от того, как часто люди будут возвращаться. Ценовая политика очень важна: если повысить стоимость билетов, а ожидания не оправдаются, то это ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, цены на билеты в “Московский Диснейленд” немного завышены».

«Остров мечты» должен стать крупнейшим крытым парком развлечений Европы. Его площадь составит 300 тыс. кв метров. Во вторую очередь войдут отель, концертный зал и яхтенная школа. Парк строят группа компаний «Регионы», которой владеет семья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. В проект инвестирует ВТБ: банк выделил кредитную линию на 37 млрд руб. Но общие затраты превысят $1,5 млрд, ранее говорил член совета директоров «Регионов» Амиран Муцоев. Окупится ли «Остров мечты»?

Первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов считает, что на это уйдут долгие годы: «Мне кажется для этого потребуется около десяти лет. До людей еще надо донести, что это такое. У зарубежного посетителя не возникает вопроса, за что они отдают деньги. У них Диснейленд существует уже 60 лет, и они прекрасно понимают, за что они платят. В Москве это первый парк подобного формата.

Этот проект уникальный и нужный, потому что дефицит развлекательных комплексов очевиден, российская столица в этом плане находится в списке отстающих.

После расчистки последних площадок в Парке Горького и на ВДНХ у нас в последние годы фактически нет аттракционов для взрослой аудитории, хотя для детей еще что-то есть. Не говоря уже о каких-то тематических аттракционах, которые действительно посвящены чему-то и отправляют тебя в невероятное путешествие. Поэтому такой объект, безусловно, нужен и в России, и в Москве — он сможет обеспечить и свой естественный трафик, и туристический. А для таких объектов, как тематический парк, это обязательный элемент, иначе просто он не окупится никогда».

В Москве группа компаний «Регионы» занимается еще одним проектом в сфере развлечений — она строит колесо обозрения на ВДНХ, которое должно стать крупнейшим в Европе. Против работ выступают местные жители — они недовольны близостью колеса к домам.

Кирилл Абакумов