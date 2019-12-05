Прессе продлили срок годности

Издатели и ритейлеры впервые договорились о мерах саморегулирования для повышения продаж прессы в магазинах. Торговые сети согласились учитывать импульсное поведение покупателей при покупке прессы и признали поставку новых номеров неотложной. Издатели при этом отказались от своих законодательных инициатив по приравниванию газет и журналов к скоропортящимся продуктам.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) 5 декабря планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Согласно его тексту (есть у “Ъ”), стороны хотят «на основе саморегулирования реализовать проекты по моделированию продаж в разных форматах розничной торговли». Соглашение определяет, что срок годности номера издания «ограничен выходом нового номера», при этом поставка нового номера в магазин «не может откладываться и не зависит от остатков старого номера». Также в документе записано, что ритейлеры должны будут учитывать импульсное поведение покупателей при покупке прессы, «особенно изданий, продажи которых существенно зависят от качества и видимости обложки».

Это первое соглашение между отраслями, «на его основе мы будем проводить эксперименты по смене дислокации прессы в магазинах, изменению выкладки, расширению ассортимента и рассчитываем выработать решения, которые помогут повысить рентабельность и сетей, и издателей», сказал “Ъ” глава ГИПП Руслан Новиков. По его словам, издатели отказались от законодательных инициатив, о которых “Ъ” писал 12 апреля, тогда они предлагали администрации президента РФ в законе «О торговле» приравнять прессу по условиям продаж к скоропортящимся продуктам, чтобы оптимизировать сроки оплаты за проданные тиражи. «Мы решили, что возможно договориться на уровне саморегулирования, не прибегая к законодательным мерам»,— пояснил господин Новиков. По его словам, поводом для начала диалога стали поручения президента о поддержке печатной прессы, о которых “Ъ” писал 1 октября, среди них был пункт о целесообразности изменений в законодательстве.

«К подписанию соглашения мы шли почти два года»,— говорит представитель АКОРТ. Сейчас только 20% торговых точек сетевого формата имеют в своем ассортименте печатную продукцию, она «не всегда пользуется активным спросом», отмечает он. «Приравнивание изданий к скоропортящимся товарам, скорее всего, в силу специфического спроса на них приведет к снижению и без того небольшой доли магазинов, выставляющих на полки печатную продукцию. Саморегулирование в этом случае может стать заметно более эффективным выходом»,— говорит представитель АКОРТ. Ассоциация считает, что в рамках работы по соглашению нужно также продвигать идею господдержки малоформатной торговли прессой.

Издатели рассчитывают, что в рамках тестов в отдельных магазинах будут найдены «более оптимальные для продаж место и способ выкладки» и будут организованы промоакции с производителями других товаров, «как часто происходит за рубежом», говорит гендиректор ИД «Мир новостей» Андрей Авдонин. По данным Роспечати, рынок печатных СМИ в 2018 году составил около 112 млрд руб., в том числе доходы от продажи в розницу составляли 46%, подписка — 18%, реклама — 28%, другое — 8%. Доля выручки издателей от продаж в ритейле увеличивается и частично компенсирует падение доходов от подписки и рекламы, в то же время сеть киосков сокращается: если восемь лет назад их было около 40 тыс., то сейчас — меньше 14 тыс., отмечает Андрей Авдонин. «Если бы не было ритейла, отрасль можно было бы давно похоронить»,— резюмирует он. Среди мер, которые могли быть приняты в рамках соглашения с ритейлерами, он также называет понижение списания непроданных тиражей. «Сейчас размер списания в торговых сетях может на 40–50% превышать аналогичный показатель в киосках, это большие издержки для издателей»,— поясняет он. X5, «Магнит», Metro, «Ашан» и Spar не ответили на запросы “Ъ”.

Валерия Лебедева