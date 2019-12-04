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Мордовия получит 2,2 млрд рублей из федеральной казны на соцподдержку граждан

Правительство РФ утвердило распределение 18,7 млрд руб. дотаций регионам для обеспечения сбалансированности бюджетов. Больше всего средств получит Мордовия – 2,16 млрд руб. Эти деньги направят на социальные выплаты гражданам, сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, получение дотации позволит до конца года выполнить все социальные обязательства республики: обеспечить выплату зарплат бюджетникам, поддержку льготной ипотеки и получение социальных выплат, компенсаций и пособий.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в текущем году доходы Мордовии запланированы в объеме 39,79 млрд руб., расходы – в объеме 39,94 млрд руб., дефицит составляет 149 млн руб. Госдолг республики по состоянию на 1 октября составляет 53,4 млрд руб.

Анастасия Еремина


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