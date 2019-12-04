«Настал час проверки на прочность для официального Берлина»

Дипломатический скандал между Германией и Россией не повлияет на встречу в «нормандском формате». Об этом заявила Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Лондоне. По словам федерального канцлера, она намерена обсудить эту тему с Владимиром Путиным. ФРГ сегодня объявила о высылке двух отечественных дипломатов. Это случилось после появления информации о причастности федеральных ведомств РФ или правоохранительных структур Чечни к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе этого года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что случившееся бьет в первую очередь по репутации Ангелы Меркель.

Конечно, это не дело Скрипалей, но ситуация неприятная. Скандал прямо под саммит в «нормандском формате» и под удачное окончание истории с «Северным потоком-2». Если официальный Берлин не заметит такое, спустит на тормозах, это будет удар не по России — ей особо нечего терять, а по Ангеле Меркель и тем, кто придет ей на смену, и даже по всей политике Германии.

Эта страна всегда была самой лояльной к Москве из всех ее западных партнеров, несмотря на имевшие место события.

И вот настал час проверки на прочность и для официального Берлина. Спустить дело на тормозах, значит, показать слабость — невозможность противостоять политике Кремля по дестабилизации Европы. Судя по тому, что происходит, Москва не собирается меняться в лучшую сторону. История со Скрипалями ничему не учит. Хулиганство в мировом масштабе продолжается. И вот такому «партнеру» вы, европейцы, доверяете свою энергетическую безопасность?

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Так можно представить ситуацию при желании. Пока что правительство Германии решило не обострять: потребовало от российской власти провести свое расследование и в кратчайшие сроки сообщить о его результатах. Высланы два дипломата. Это не страшно, такое случается постоянно. И вот Ангела Меркель дает официальный комментарий для двусторонних отношений с Россией – это, конечно, событие: «Мы, к сожалению, не получили активной помощи от Москвы в расследовании этого преступления».

Как поведет себя федеральный канцлер в Париже на саммите в «нормандском формате». Скорее всего, заявит Путину свое недовольство. То, что ответит российский президент, нетрудно спрогнозировать: вы, партнеры, предоставляете убежище террористам — ваша политика толерантности приводит к тому, что преступники не могут понести наказание, а дальше, сами же понимаете. Тем более речь не о гражданине Германии – невинные люди не пострадали. Да у нас есть свои интересы, с которыми необходимо считаться. Так что, партнеры, давайте жить дальше — с Россией ссорится невыгодно. Ну, и главное — официально мы не причем.

Прямых доказательств участия России как государства во всем этом нет.

Допустите нас до своего расследования, а не хотите, тогда о чем говорить. Официально все это будет объявлено провокацией с целью окончательно поссорить Россию с Западом. И тем более, накануне саммита в «нормандском формате», чтобы попытаться сорвать договоренности. Кому это выгодно, понятно, мировой закулисе и вашингтонским «ястребам». Но то, что прийти к соглашению по Украине будет труднее, уже ясно. Не очень хороший фон для переговоров. И главное, есть повод задуматься насчет лояльности России. Тем более на сегодня нет гарантии, что подобные истории не будут повторяться впредь.