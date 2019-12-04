«Йенс Столтенберг пытался каким-то образом смягчить ситуацию»

Страны-участницы НАТО верят в диалог с Россией. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита в Лондоне заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что организация будет усиливать собственную оборону и продолжит политику сдерживания. По итогам саммита президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не стали проводить пресс-конференции. А глава Франции Эмманюэль Макрон во время своего выступления напомнил, что в начале следующей недели состоится встреча «нормандской четверки». Она произойдет на фоне обострения отношений между Москвой и Берлином из-за убийства гражданина Грузии и высылки российских дипломатов из Германии. Тем не менее в Европе надеются, что будущая встреча сможет сблизить позиции западных стран и России, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Дарья Корнеева.

— Можно ли уже сейчас подвести какие-то итоги саммита? В

— Можно сказать, что Йенс Столтенберг провел такое двойное итоговое заявление на пресс-конференции. Он, конечно же, подчеркнул, что агрессивные действия Москвы и международный терроризм — это основные угрозы альянсу, и что НАТО будет этому противодействовать и принимать какие-то меры в ответ на развертывание российских ракет. Но при этом здесь оставлено, что называется, поле для маневра. Опцию для диалога и каких-то конструктивных отношений с Москвой лидеры стран хотят оставить.

— Может быть, эта осторожность связана с тем, что руководство альянса ждет результатов встречи в «нормандском формате», которая пройдет в Париже?

— Да, именно так. Есть еще один момент: на пресс-конференции все понимали, что саммит проходит на фоне ситуации, которая сейчас разворачивается между Германией и Россией на фоне произошедшего скандала с убийством гражданина Грузии. Йенса Столтенберга спрашивали, можно ли выстраивать какой-то конструктивный диалог с Россией, ведь сейчас из Германии высланы два российских дипломата, уже есть заявление госпожи Меркель и МИДа Германии. На это генсек НАТО сказал, что верит в то, что между Москвой и альянсом можно наладить какой-то диалог. Мне показалось из выступления Столтенберга, что он все-таки пытался эту ситуацию каким-то образом смягчить, обойти острые углы, и, наверное, это было одной из его задач.

Конечно, внимание было приковано и к позиции Меркель, и к позиции Макрона. Президент Франции выступил тоже в роли такого миротворца, который сказал о необходимости выстраивать диалог с Россией. С ним согласился и Дональд Трамп, который отметил в довольно привычной ему манере, что мы с Россией поладим.

Но, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо был очень категоричен в своих оценках. Он сказал, что нельзя мириться с агрессией России и нужно жестко противодействовать этому.

Модератором всех дискуссий выступал Йенс Столтенберг, который пытался принять более взвешенную позицию на этот счет. Дальше будут национальные пресс-конференции. На них уже будет понятна четкая позиция стран, которую они на данный момент занимают с учетом дипломатического скандала, разгорающегося между Москвой и Берлином.

— Какие еще темы обсуждались на саммите?

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— Генсеку НАТО также задавали вопрос относительно позиции Турции, которая оказалась непримиримой и касалась вопросов безопасности, в частности, плана по защите стран Балтии и Польши. Но Йенс Столтенберг ответил, что с Турцией по этому вопросу удалось договориться. Конечно, отдельно были заявления и по Китаю, но они тоже были достаточно некатегоричные. То есть угроза, конечно, признается, усиление азиатской страны может создать и проблемы, но с этим тоже можно каким-то образом работать. Примерно в такой тональности проходила пресс-конференция Йенса Столтенберга.

Беседовал Петр Косенко