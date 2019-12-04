Создание культурно-образовательного центра на Стрелке обойдется в 30 млрд рублей

Правительство Нижегородской области рассчитывает создать на Стрелке культурно-образовательный центр мирового уровня общей площадью около 120 тыс. кв. м. Там расположатся театрально-концертный и музейный комплексы, общественные пространства, образовательный центр и жилые апартаменты.

Как сообщается на сайте региональной корпорации развития, стоимость проекта составит 30 млрд руб. Инвестор, готовый вложиться в проект, пока не найден.

Концепцию культурно-образовательного центра представили президенту России Владимиру Путину в октябре. По задумке, нижегородский объект на Стрелке должен стать таким же узнаваемым во всем мире символом России, как Сиднейская опера в Австралии.

Анастасия Еремина