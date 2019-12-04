Банк Дом.РФ прокредитует строительство ЖК «Покровский» в Нижнем Новгороде

Банк Дом.РФ открыл кредитную линию ООО «Воровского, 12» с лимитом 1,3 млрд руб. для строительства жилого комплекса «Покровский» в Нижнем Новгороде. Три многоквартирных дома появятся в границах улиц Воровского, Костина, Крупской и Большой Покровской.

Как сообщает пресс-служба банка, площадь застройки составит 33 тыс. кв. м. Дома планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Воровского, 12» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Уставный капитал превышает 300 млн руб. Основный видом деятельности является создание архитектурных объектов. Собственником является гендиректор Александр Мелешкин.

Ранее сообщалось, что Дом.РФ профинансирует строительство ЖК «Орбита» в центре Нижнего Новгорода на 885 млн руб.

Анастасия Еремина