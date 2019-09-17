Банк Дом.РФ профинансирует строительство нижегородского ЖК «Орбита» на 885 млн рублей

Банк Дом.РФ и нижегородское АО «Строительная компания “Высота”» заключили соглашение о проектном финансировании строительства жилого комплекса «Орбита» на 885 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба банка. Дом должны сдать в конце 2021 года, площадь объекта составит 31,4 тыс. кв. м.

ЖК комфорт-класса предусматривает строительство одного дома из четырех 18-этажных секций на улице Тимирязева в Советском районе города, подземной автостоянки, блока обслуживания бизнес-класса (магазины и коммерческие площади), детских площадок и благоустройство территории.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Строительная компания “Высота”» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2016 году с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор – Игорь Сабанов, которому принадлежат также 60% компании. Еще 40% находятся в собственности Никиты Уланова. По итогам 2018 года прибыль компании составила 51 тыс. руб., сообщается в реестре застройщиков на сайте Дом.РФ.

Анастасия Еремина