«Скорее всего, кризис приведет к снижению спроса на энергоносители»

Saxo Bank представил свои традиционные шокирующие прогнозы на следующий год. На этот раз Россия может оказаться в выигрыше. Если ОПЕК и Москва договорятся о новом серьезном сокращении добычи нефти, цены на марку Brent взлетят до $90 за баррель, а значит, российский бюджет получит огромные доходы, утверждают аналитики. Кроме того, в Saxo Bank считают, что Москва может успешно использовать растущий интерес к «зеленой» энергетике, как крупный поставщик палладия и никеля. Первый используется в автопроме для сокращения выбросов, второй — в батареях для электрического транспорта. Насколько реалистичен прогноз Saxo Bank? На этот и другие вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

— Что такое «шокирующий ежегодный прогноз Saxo Bank»? Это что-то экстремальное, да?

— Я думаю, что это изначально было в рамках пиар-акции банка. Они каждый в конце каждого года начинали публикацию этих «шокирующих прогнозов». Естественно, все обсуждали их, звучало название бренда банка.

— Помимо того, что это пиар-акция, на что они опираются? Там есть хоть какая-то доля истины?

— Там уважаемые эксперты-аналитики, иногда они попадали в точку, поэтому какие-то прогнозы запоминались. Многие банки тоже дают шокирующие или внезапные прогнозы к концу года. Но, кстати, первый прогноз по поводу того, что бюджет в случае роста цен получит большие средства, это не совсем соответствует действительности. Дело в том, что у нас бюджет верстается, по-моему, от $40 за баррель — у нас бюджетное правило работает — все доходы, поступающие от нефти, выше $40 за баррель уходят в наши фонды. Соответственно, Минфин покупает на эти средства валюту, и мы их никак не ощущаем в стране.

Это такая «подушка», которую создают наши финансовые ведомства.

Поэтому цена на нефть по большому счету для нашей экономики в этой ситуации никакого значения не имеет, хоть она $100, хоть $90. В стране, где стабильность, и «подушка» становится больше, превращается в «матрас» уже, набитый деньгами, тоже непонятно, кто там на нем спит, на этом «матрасе», но экономика не ощущает их все равно. Для валютного рынка это имеет значение, потому что, чем выше цена на нефть, тем больше покупок в рамках бюджетного правила будет осуществлять Минфин, то есть ЦБ для Минфина будет это делать, и тем больше давление на российский рубль. Такая вот у нас зависимость, как ни странно. Поэтому эффект от растущей цены тут может быть неоднозначный .

— Цифра в $90 за баррель — насколько это может оказаться правдой?

— В случае сокращения ОПЕК+ вряд ли это сделают, я думаю, это может произойти в случае серьезного обострения конфликта на Ближнем Востоке, там американцы с Ираном или Иран с Саудовской Аравией, — эти конфигурации могут вызвать скачок цен на нефть.

— Про Штаты: они пишут, что возможен кризис в условиях экономического спада.

— Это абсолютно противоречащие, взаимоисключающие прогнозы, если кризис глобальный и есть спад, то спрос на нефть автоматически падает, это всегда происходило, и маловероятно, что будет по-другому на этот раз. Скорее всего, кризис приведет к снижению спроса на энергоносители. Поэтому соглашение ОПЕК+ и предусматривает сокращение добычи нефти для того, чтобы держать цены стабильными.

Скорее всего, цены будут находиться в коридоре, это максимум, на что возможны усилия и Российской Федерации и ОПЕК при спаде, чтобы стабилизировать нефтяной рынок.

В условиях глобального спада мы максимально можем просто удержать цены от падения, от коллапса, а чтобы они были $90, это тогда уже геополитика, это какие-то конфликты. Но опять же при $90 нам от этого, так сказать, лучше, если, конечно, от бюджетного правила не откажутся, не начнут раздавать деньги населению — я был бы не против. Да, многие поддержали бы меня в этом процессе, но, к сожалению, так не будет. Правительство выполняет стратегические задачи. Цели у них тоже, видимо, поставлены. Мы, правда, про эти цели тоже ничего не знаем. Мы живем при $40 за баррель, нам от этого ни холодно ни жарко, поэтому и прогнозы Saxo Bank в этом смысле никакого для нас значения большого не имеют.

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Беседовала Наталья Жданова