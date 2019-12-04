В деле «Трансаэро» не хватило раскаяния За злоупотребления с активами авиаперевозчика будут судить его управляющего

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло первое уголовное дело, связанное с банкротством авиакомпании «Трансаэро». Ее бывшего временного управляющего Михаила Котова будут судить по обвинению в злоупотреблении полномочиями, благодаря которым были расхищены активы авиаперевозчика, оцениваемые более чем в 1 млрд руб. Михаил Котов признал свою вину, рассчитывая на небольшой срок в особом порядке, но суд решил рассматривать громкое дело в обычном.

Уголовное дело в отношении Михаила Котова о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) Савеловский райсуд должен был рассмотреть в особом порядке. Об этом подсудимый ходатайствовал, когда следствие сняло с него обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств и имущества «Трансаэро». Вину во вмененном московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России (СКР) злоупотреблении Михаил Котов признал. Впрочем, на первом же заседании, уже после того как подсудимый выступил с последним словом, обнаружились противоречия между оглашенным прокурором обвинительным заключением и позицией самого Михаила Котова. В итоге суд принял решение провести процесс в обычном порядке с исследованием всех доказательств и допросом свидетелей. Сегодня должно состояться первое заседание по существу.

По данным знакомого с ситуацией источника “Ъ”, вину Михаила Котова в хищении средств и имущества «Трансаэро» СКР пытался доказать в течение полутора лет.

Отметим, что расследование этого громкого дела начиналось еще в 2017 году с банальной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Установив, что с марта по октябрь 2016 года 6,8 тыс. работников авиакомпании не получили более 400 млн руб., следствие обнаружило в действиях топ-менеджмента авиакомпании еще и растрату в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями.

Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи у правительства. В качестве одного из вариантов спасения компании рассматривалась покупка «Аэрофлотом» 75% плюс 1 акции «Трансаэро» за 1 руб., но сделка не состоялась. По итогам внеплановой проверки финансово-экономического состояния перевозчика Росавиация 26 октября аннулировала сертификат «Трансаэро», что привело к краху компании.

В итоге все эти уголовные дела в марте 2018 года объединили в одно производство, а его фигурантами стали скрывшийся за границей экс-гендиректор авиакомпании Александр Бурдин и бывший управляющий «Трансаэро» Михаил Котов. Летом нынешнего года компанию им составил бывший главный бухгалтер авиаперевозчика Андрей Ковалев. В отличие от находящегося до сих пор в СИЗО Михаила Котова, его поместили под домашний арест.

По первоначальной версии следствия, Александр Бурдин, Михаил Котов и Андрей Ковалев, вступив в преступный сговор, в период с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершили ряд финансово-экономических сделок с целью хищения имущества «Трансаэро». В частности, как следует из материалов дела, речь идет об аренде нескольких складов по завышенной цене, продаже по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей. В общей сложности ущерб оценивался в 1,7 млрд руб.

Однако в выделенном деле в отношении Михаила Котова, который, по версии следствия, не принял меры к сохранности средств и имущества «Трансаэро», сумма нанесенного ущерба сократилась до 1,1 млрд руб.

«То, что следствие сняло с моего подзащитного обвинение в хищении, вполне логично,— заявил “Ъ” адвокат Эдуард Чургулия.— Мы с самого начала настаивали на том, что в действиях Михаила Котова отсутствует состав преступления. Как можно похитить то, чем ты не распоряжаешься?»

При этом и оставшуюся часть обвинения, после того как суд отказал в особом порядке рассмотрения дела, Михаил Котов и его защита теперь намерены оспаривать. Расследование же в отношении Александра Бурдина и Андрея Ковалева продолжается до сих пор. Последнему Мещанский райсуд Москвы продлил вчера срок домашнего ареста еще на два месяца.

Отметим также, что все претензии к бывшим основным акционерам «Трансаэро» Ольге и Александру Плешаковым в уголовную плоскость не перешли. Банк ВТБ как конкурсный кредитор обанкротившейся авиакомпании в Арбитражном суде Санкт-Петербурга пытается привлечь бывших совладельцев и руководителей к субсидиарной ответственности на общую сумму около 249 млрд руб.

Олег Рубникович