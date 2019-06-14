К делу «Трансаэро» приобщили бухгалтера

Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро». Под домашний арест заключен бывший главный бухгалтер авиаперевозчика Андрей Ковалев. Следствие полагает, что он действовал в сговоре с уже находящимся в СИЗО бывшим арбитражным управляющим «Трансаэро» Михаилом Котовым и скрывающимся за границей экс-гендиректором авиакомпании Александром Бурдиным. Общий ущерб от их действий оценивается как минимум в 1,7 млрд руб., а по сделкам еще на 4 млрд руб. до сих пор проводятся экспертизы.

Андрей Ковалев был задержан в минувшую пятницу после проведенного у него дома обыска. По данным “Ъ”, во время этого мероприятия следствие нашло документальные подтверждения того, что находившийся до этого в статусе свидетеля господин Ковалев был задействован в криминальных схемах по выводу денег и имущества из авиакомпании «Трансаэро». В итоге бывшего главбуха доставили на допрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР), а на следующий день — в Мещанский райсуд Москвы. Там следователь ходатайствовал о заключении Андрея Ковалева под стражу, утверждая, что, оставаясь на свободе, тот может не только скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью, но и согласовывать свои действия как со скрывающимися, так и с пока неустановленными фигурантами уголовного дела. Защита господина Ковалева против самой суровой меры пресечения, естественно, возражала, и суд, что бывает нечасто, встал на ее сторону. Судья Татьяна Изотова решила, что для подозреваемого Ковалева будет вполне достаточно и домашнего ареста, под который она его и отправила на два месяца.

Бывший главный бухгалтер «Трансаэро» стал уже третьим фигурантом начатого еще в апреле 2017 года расследования. Тогда оно было возбуждено ММСУТ СКР по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, с марта по октябрь 2016 года 6,8 тыс. работников авиакомпании не получили более 400 млн руб. Разбираясь в обстоятельствах этого преступления, СКР выявил в действиях топ-менеджмента авиакомпании еще и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство. В качестве одного из вариантов спасения компании рассматривалась покупка «Аэрофлотом» 75% плюс 1 акции «Трансаэро» за 1 руб., но сделка не состоялась. По итогам внеплановой проверки финансово-экономического состояния перевозчика Росавиация 26 октября аннулировала сертификат «Трансаэро», что окончательно привело к ее краху.

Первым следователи в августе 2018 года попытались задержать бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина. Однако дважды допрошенный по делу в качестве свидетеля бизнесмен успел уехать на лечение за границу, где находится до сих пор. В итоге заочно обвиненного Александра Бурдина объявили сначала в федеральный розыск, а затем и в международный.

В октябре прошлого года все тем же Мещанским судом в СИЗО был отправлен бывший арбитражный управляющий «Трансаэро» Михаил Котов, занимавший эту должность с декабря 2015-го по сентябрь 2017 года. Задержали его после допроса, на который господин Котов принес с собой две коробки документов, которые, как он полагал, доказывали его непричастность к хищениям. Но это ему не помогло.

Как полагают следователи ММСУТ СКР, Александр Бурдин, Михаил Котов и Андрей Ковалев, вступив в преступный сговор, в период с октября 2015-го по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершили ряд финансово-экономических сделок с целью хищения имущества «Трансаэро». В частности, в деле речь идет о продаже по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, в том числе обслуживавших территории аэропортов, и иномарок, использовавшихся руководителями «Трансаэро». Также следствие считает, что фигуранты дела слишком дорого арендовали склады, на которых хранились авиаоборудование, запчасти, а также те самые 113 автомобилей. Например, в ММСУТ полагают, что 8 млн руб. из выплаченных «Трансаэро» за хранение своего имущества компании «Олимп» оказались на счетах, подконтрольных обвиняемым.

Кроме того следователи считают, что Александр Бурдин и Михаил Котов могли быть причастны к уничтожению юридической базы документов «Трансаэро». Участвовал ли в этом господин Ковалев, следствие, по данным “Ъ”, сейчас и проверяет.

Отметим также, что вчера Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы банка ВТБ как конкурсного кредитора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» на приостановку рассмотрения ходатайства кредитного учреждения о привлечении к субсидиарной ответственности на общую сумму около 249 млрд руб. ее бывших совладельцев и руководителей. Банк оспаривал определение суда от 26 апреля 2019 года, когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга приостановил рассмотрение ходатайства ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности ее основных акционеров — Ольги и Александра Плешаковых, а также Татьяны Анодиной. Из материалов дела следует, что рассмотрение ходатайства приостановлено до вступления в силу судебных решений по обособленным спорам в рамках дела о банкротстве «Трансаэро», которые касаются сделок, заключенных экс-совладельцами и руководителями компании.

Олег Рубникович