Облигации уперлись в ставки

Российский рынок долговых заимствований начал охлаждаться после рекордных результатов октября. В ноябре корпоративные заемщики привлекли на внутреннем облигационном рынке чуть более 218 млрд руб. против рекордных 396 млрд руб. месяцем ранее. Снижению активности эмитентов способствовали осторожные высказывания ведущих мировых центробанков относительно денежно-кредитной политики, а также стабилизация ставок на внутреннем рынке и реализация большей части спроса на заимствования крупными компаниями.

По предварительным оценкам Cbonds, корпоративные заемщики в ноябре сократили объемы заимствований на внутреннем рынке публичного долга. За месяц они привлекли свыше 218 млрд руб., что на 44% ниже показателя октября. Снизил активность на внутреннем рынке и Минфин. За месяц он разместил ОФЗ на 102 млрд руб., что почти вдвое ниже показателя октября.

Несмотря на резкое падение объемов привлечений, количество размещений сократилось менее значительно. По данным Cbonds, в ноябре было проведено 49 размещений, что всего на 10 размещений меньше показателя октября. В результате средний объем заимствований упал с 6,6 млрд до 4,4 млрд руб. По словам начальника управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константина Бушуева, объемы выпусков заметно сократились, так как крупные компании уже привлекли необходимые заимствования. «В октябре проходили масштабные размещения облигаций РЖД, "Газпром нефти", "Транснефти", "Русала", "Полюса", СУЭК, "Норильского никеля", Московской области объемом 15–25 млрд руб. каждое»,— отмечает Константин Бушуев. «В октябре на долговом рынке сформировались благоприятные условия для размещений, что вызвало пик активности эмитентов»,— рассказал вице-президент отдела долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков.

В ноябре на рынке произошло небольшое ухудшение конъюнктуры. По словам заместителя руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Алексея Коночкина, в четвертом квартале мировые центральные банки решили взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики и оценить, как реализованные меры поддержки повлияли на экономический рост. В частности, в Федеральной резервной системе США после октябрьского понижения ставки на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% годовых, намекнули на возможную паузу в смягчении политики.

В таких условиях продолжающееся в течение нескольких месяцев снижение ставок на российском рынке остановилось. «В ноябре на фоне остановки движения ставок по ОФЗ попытка дальнейшего снижения ставок корпоративного долга не удалась, встретив серьезное сопротивление рынка на уровне около 7% годовых для заимствований эмитентов первого-второго эшелонов,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.— В результате и произошел спад активности на первичном рынке корпоративного долга».

В декабре объемы размещения будут на уровне ноября или же выше (количество выпусков в декабре 2017 и 2018 годов превышало аналогичное значение в ноябре), ожидает Артем Стариков. По словам Александра Ермака, о желании разместить свои займы в декабре уже заявили около 30 эмитентов на общую сумму примерно 130 млрд руб. Ключевое значение для рынка будут иметь итоги декабрьского заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, а также комментарии по его итогам. «Снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов и сохранение мягкой риторики регулятором может позитивно сказаться на рынке рублевых облигаций и существенно увеличить активность эмитентов и инвесторов до конца текущего года. Сохранение ставки на прежнем уровне и появление в заявлении возможности паузы в снижении ставки в кратко- и среднесрочной перспективах могут существенно охладить рынок и его участников»,— отмечает Александр Ермак. По мнению Алексея Коночкина, существенного оживления рынка и возращения высокой активности эмитентов и инвесторов стоит ждать в начале следующего года.

Виталий Гайдаев