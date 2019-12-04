Кадры, деньги, два закона

Нехватка квалифицированных кадров — основной барьер для развития цифровой экономики на местах, заявили участники опроса, проведенного среди региональных органов власти аналитическим центром при правительстве (АЦ). Жаловались регионы также на нехватку денег, завышенные показатели и различные недоработки со стороны федеральных чиновников.

В опросе приняли участие 70 регионов (в числе не ответивших на запрос оказались цифровые лидеры — Москва и Татарстан, а также Крым и Чечня), лишь три субъекта заявили, что не видят преград для цифровизации. Организаторы опроса разделили ответы на семь тематических групп по упоминаниям кадровых, нормативно-правовых, финансовых и административно-управленческих барьеров, сложностей развития информационной инфраструктуры, наличия асимметрии информации и проблем с реализацией проектов на базе «сквозных» цифровых технологий.

Однако по большому счету жалобы регионов сводятся к ограниченности ресурсов, завышению «спущенных сверху» показателей цифровой нацпрограммы и неготовности федеральной методической и нормативной базы.

О проблемах с подготовкой кадров заявили в общей сложности 50 регионов (18,8% от общего числа ответов по множественной выборке), в том числе 27 пожаловались на нехватку квалифицированных кадров из-за недостаточного количества выпускников в сфере цифровой экономики (особенно с управленческими и аналитическими компетенциями). 17 регионов заявили об отсутствии таких программ и курсов повышения квалификации (и о том, что требуемые в рамках нацпрограммы показатели по числу выпускников могут в десять и более раз превышать возможности региональных учебных заведений). 16 регионов отметили отсутствие перечня компетенций в сфере цифровой экономики — на местах не понимают, кто кого и чему должен учить.

Наличие нормативно-правовых барьеров признали 46 регионов, причем в первую очередь речь шла об отсутствии в законодательстве описания целевого состояния государственных и муниципальных услуг, включая основные декларируемые принципы «Сервисного государства 2.0» — реестровую модель предоставления, проактивность, экстерриториальность и многоканальность (30 регионов). Изменения до сих пор не внесены в профильный закон 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а многочисленные акты Минздрава, Минтранса, Минприроды, Минпросвещения, Минкомсвязи и других ведомств препятствуют оказанию гражданам услуг в электронной форме и электронному взаимодействию. Семь регионов отметили необходимость уточнения закона о «О защите персональных данных» — например, для проактивного оказания госуслуг или передачи медицинской информации.

О нехватке денег на реализацию нацпрограммы и достижение региональных показателей заявили 40 субъектов, 21 пожаловался, что при декомпозиции не были учтены региональные особенности, а спущенные из центра показатели завышены. При этом наличие несбалансированного бюджета в некоторых регионах приведет к тому, что средства на мероприятия по цифровой экономике будут выделяться по остаточному принципу.

Кроме того, регионы недовольны недостатком методической поддержки (17 субъектов) и низким уровнем взаимодействия с федеральными ведомствами (12). 22 респондента назвали барьером и межрегиональное цифровое неравенство (чаще всего имелась в виду нерентабельность строительства сетей связи в малонаселенных и отдаленных регионах), 20 сообщили о нехватке информации по мерам поддержки проектов в сфере цифровой экономики, в 11 субъектах не нашлось компаний, способных вести разработку и исследования в сфере «сквозных» цифровых технологий. Напомним, в июле в АЦ уже констатировали проблемы с региональной цифровизацией: тогда собственной программы цифровой трансформации не оказалось у 45 из 79 респондентов, а имевшиеся были посвящены информатизации, а не сквозным цифровым технологиям (см. “Ъ” от 31 июля).

Надежда Краснушкина