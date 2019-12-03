Global Times: Китай может запретить американским дипломатам въезд в Синьцзян

Власти Китая рассматривают возможность запретить всем американским дипломатам въезд в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), об этом во вторник, 3 декабря, написал в Twitter главный редактор китайской проправительственной газеты Global Times Ху Сицзинь. Также подобные меры могут быть введены и в отношении других американских должностных лиц.

Global Times — газета, считающаяся едва ли не самым главным рупором китайских властей для неофициальной трансляции своих взглядов за рубежом. Газета издается центральным органом Коммунистической партии Китая «Жэньминь Жибао» с 1993 года, сначала на китайском, а потом и на английском языках.

«Насколько мне известно, с тех пор как Конгресс США планирует принять законопроект, связанный с Синьцзяном, Китай рассматривает возможность введения визовых ограничений для американских должностных лиц, имевших одиозные высказывания по вопросу Синьцзяна; также может быть запрещен въезд в Синьцзян всем обладателями американских дипломатических паспортов»,— написал господин Ху.

Напомним, внимание мировой общественности обращено на ситуацию в СУАР с августа 2018 года, когда комиссия ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщила об 1 млн человек, находящихся в так называемых лагерях перевоспитания в этом регионе. По данным правозащитных организаций, там содержится много представителей мусульманских народов Синьцзяна, в отношении уйгуров принимаются и другие запретительные меры, которые официально объясняются борьбой с мусульманским экстремизмом. В октябре США ввели санкции против 28 китайских организаций и нескольких членов правительства Китая и коммунистической партии из-за нарушения прав человека в СУАР. Конгресс США готовит законопроект, в соответствии с которым в отношении китайских должностных лиц и организаций могут быть введены дополнительные санкции в связи с ситуацией в СУАР.

Яна Рождественская