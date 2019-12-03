Российские школьники не справились с экзаменом

Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности. Школьники из Москвы, напротив, улучшили свои показатели в PISA по всем трем направлениям. Исследование проводится раз в три года среди 15-летних учащихся. Ранее эксперты отмечали положительную динамику продвижения России в международных исследованиях качества образования, но говорили о том, что дальнейший рост вряд ли возможен.

PISA (Programme for International Student Assessment) — это международная программа по оценке учебных достижений. Исследование под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Россия участвует в тестировании с 2000 года. В исследовании PISA-2018 приняли участие около 600 тыс. обучающихся из 79 стран мира, в том числе более 7 тыс. школьников из России. Средний балл по читательской грамотности среди всех стран составил 479 баллов (495 в 2015 году); по естественно-научной грамотности 478 баллов (487 в 2015 году); по математической грамотности 488 баллов (494 в 2015 году).

Лидерами по всем трем направлениям стали Китай и Сингапур.

Среди российских школьников исследование показало спад читательской, математической и естественно-научной грамотности. Средний балл по читательской грамотности составил 479 баллов против 495 в 2015 году, по естественно-научной грамотности — 478 баллов против 487 в 2015 году, по математической грамотности — 488 баллов против 494 в 2015 году.

По сравнению с исследованием 2015 года Россия по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю, по математической — с 23-й на 30-ю, по естественно-научной грамотности — с 32-й позиции на 33-ю.

Тем не менее, учитывая совокупность результатов, эксперты PISA отнесли Россию к успешной группе стран (18 из 79), в которой произошли позитивные изменения не менее чем в двух образовательных областях. Глава PISA Андреас Шляйхер в интервью “Ъ” в 2019 году отмечал, что за последние годы Россия улучшила качество образования, в том числе благодаря ЕГЭ. «Есть реальный прогресс, выпускники стали значительно лучше решать сложные задачи, которые им предлагаются после тестовой части экзамена»,— говорил он.

В 2015 году эксперты ОЭСР оценили знания школьников из 76 стран мира, сделав упор на математику и естественные науки. Тогда лидерами рейтинга стали Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань, а Россия заняла 34-е место. В том же году Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил свой рейтинг по развитию человеческого капитала в 124 странах, который исследовал возможности граждан для развития: доступность и качество образования, возможность повышения квалификации и другие параметры. В рейтинге лидировали Финляндия, Норвегия, Швейцария, Канада и Япония. Россия тогда оказалась на 26-м месте (в рейтинге 2013 года Россия была на 51-м месте, однако набор критериев с тех пор серьезно изменился).

В 2016 году Россия показала положительную динамику сразу в двух международных исследованиях качества образования — PISA и Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS). Тогда средние результаты российских школьников по читательской грамотности выросли на 20 баллов (475 до 495 баллов), по математической грамотности — на 12 баллов (с 482 до 494 баллов), а наименьший рост произошел в естественно-научной области — на 8 баллов (с 479 до 487). Эксперты же отмечали, что дальнейший рост результатов российских школьников в исследованиях вряд ли возможен. «В целом баллы российских старшеклассников по математике в 2015 году ниже, чем они были и в 2008 году, и в 1995 году»,— отмечал заместитель заведующего Международной лаборатории анализа образовательной политики Института образования НИУ ВШЭ Андрей Захаров.

«Все время улучшать результаты невозможно, мы подходим к некоему потолку роста, а если рассматривать Россию в группе стран с сопоставимым уровнем ВВП, то оказывается, что мы уже вышли на лидерские позиции в этой категории, и существенное улучшение результатов в следующих волнах исследования маловероятно»,— говорил Андрей Захаров.

Отдельное исследование PISA-2018 проводилось в школах Москвы. В нем приняли участие более 7 тыс. учащихся из 151 столичной школы, отобранных методом случайной выборки. Они улучшили свои показатели в PISA по всем трем направлениям. По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года. По математической грамотности результат школ Москвы вырос с 531 до 534 баллов, что позволило городу войти в пятерку мировых лидеров. По направлению работы с информацией московских школьников опережают только ученики из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун).

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что «важнейшее достижение Москвы — обеспечение массового качественного образования». Напомним, в 2018 году международная консалтинговая группа Bain & Company представила доклад «Московское образование: повышение эффективности на фоне глобальных перемен», в котором Москва заняла пятое место в мире по блоку «Знания», где оценивали средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учащихся. Москва тогда заняла шестое место в мире по среднему уровню математической грамотности, уступая Шанхаю, Сингапуру, Гонконгу, Токио и Сеулу. В оценке знаний по естественным наукам Москва заняла десятое место в мире, и девятое по чтению. Из слабых сторон авторы отмечали то, что только 6% школьников свободно владеют английским языком.

Ксения Миронова