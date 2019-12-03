В России хотят упростить получение гражданства трудоспособным родителям граждан РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий получить в гражданство России в упрощенном режиме всем иностранцам, дети которых уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас российское гражданство могут получить только нетрудоспособные иностранцы, имеющие дееспособных детей—граждан РФ. В соответствии с этой нормой в 2017 году паспорта РФ, по данным авторов документа, получили 7362 иностранца, в 2018 — 8250, а за шесть месяцев 2019 — 4413.

Законопроект, по мнению авторов, привлечет в экономику «дополнительные трудовые ресурсы». «Условие о дееспособности совершеннолетних детей является в данном случае предупредительной мерой и позволит приобретать гражданство Российской Федерации иностранным гражданам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект вносит поправки, согласно которым гражданство России по упрощенному порядку может получить несовершеннолетний, если ему исполнилось 18 лет во время рассмотрения заявления, которое было подано его представителем.

Напомним, в конце ноября Henley & Partners выпустила новую версию своего Индекса гражданств мира, который оценивает паспорта стран и территорий по совокупности семи факторов. Россия в нем оказалась на 62-м месте с показателем 42 балла, что после обновления данных за все предыдущие годы стало для паспорта рекордно высоким показателем. За все годы расчета индекса (с 2011 года) Россия поднялась на 11 строчек, а ее паспорт стал ценнее на 8,3 балла.

Подробнее — в материале “Ъ” «Российский паспорт оценили как никогда высоко».