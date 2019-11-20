Российский паспорт оценили как никогда высоко В новом индексе от Henley & Partners он занимает 62-ю строку

Henley & Partners выпустила новую версию своего Индекса гражданств мира (Kaelin — Kochenov Quality of Nationality Index), который оценивает паспорта стран и территорий по совокупности семи факторов. По итогам 2018 года мировым лидером оказалась Франция. Российский же паспорт добился лучшего для себя результата за последние восемь лет.

Индекс гражданств мира (QNI), выпускаемый консалтинговой компанией Henley & Partners с 2017 года, в этом году претерпел множество значительных изменений. Помимо названия (в создании рейтинга принимал участие не только Димитрий Коченов, но и председатель H&P Кристиан Келин) изменилась и методика подсчета рейтинга гражданств. Составители не просто обновили индекс, высчитав рейтинг гражданств за отчетный 2018 год, но и пересчитали показатели за все предыдущие годы исследований, то есть с 2011 года.

«Каждый год мы включали все больше и больше гражданств при расчетах нашего индекса, таких, например, как заморские территории. И в этом году мы применили эти гражданства к данным за все предыдущие годы, что привело к сдвигам в рейтинге,— пояснил “Ъ” автор QNI, профессор Димитрий Коченов.— К тому же мы использовали уточненные данные везде, где это было возможно, так что теперь наша база данных несказанно точнее».

После пересчета показателей выяснилось, что самым ценным паспортом все последние годы был не немецкий, а французский.

По итогам 2018 года паспорт Франции набрал 83,5 балла из 100 возможных, а паспорт Германии теперь делит вторую строчку рейтинга с Нидерландами — у паспортов обеих стран по 82,8. Россия же оказалась на 62-м месте с показателем 42 балла, что после обновления данных за все предыдущие годы стало для паспорта рекордно высоким показателем. За все годы расчета индекса (с 2011 года) Россия поднялась на 11 строчек, а ее паспорт стал ценнее на 8,3 балла.

При составлении рейтинга авторы Индекса гражданств мира брали в расчет следующие факторы, которые можно разделить на внутренние и внешние:

масштаб экономики государства,

уровень базового развития человеческого потенциала,

уровень общественного порядка и стабильности,

количество доступных стран для проживания и туризма,

уровень развития этих стран.

Каждый из вышеперечисленных критериев оценивался на основании сторонних данных и индексов.

Как отмечают составители индекса, самый заметный рост с 2014 года продемонстрировал Восточный Тимор, чей паспорт за эти годы поднялся на 26 позиций и теперь находится на 92-й строчке. Худшую же динамику авторы зафиксировали у гражданства Катара — 25 позиций вниз. Худшими же паспортами по итогам 2018 года стали паспорт Афганистана (15,4 балла) и Сомали (13,8 балла).

Кирилл Сарханянц