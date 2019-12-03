Заемщики споткнулись о жизненные трудности

Уральские банки не заметили всплеска обращений за ипотечными каникулами среди своих заемщиков. С момента введения ипотечных каникул заявку на них подали от десятка до нескольких сотен заемщиков в зависимости от доли банка на рынке. Банкиры связывают низкий спрос на каникулы с высокой дисциплиной заемщиков и использованием ими других инструментов.

В России с 31 июля вступил в силу закон, позволяющий брать ипотечные каникулы. Согласно документу, заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, инвалидность 1-й и 2-й группы, потеря кормильца, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%), могут приостановить или снизить выплаты по ссуде сроком до шести месяцев. Как оказалась, заемщикам хватало и существующих услуг по реструктуризации долга, поэтому к ипотечным каникулам они не проявили интереса, говорят банкиры.

«С 23 сентября принято 511 заявлений на ипотечные каникулы. Услуга была максимально востребована в период запуска предложения. Сейчас количество обращений снизилось и в среднем составляет 30 обращений в неделю», — рассказали в Уральском банке Сбербанка. Ипотечный портфель Сбербанка в Свердловской на 1 ноября составлял 129,1 млрд руб., количество действующих ипотечных кредитов на эту же дату — 108,6 тыс. шт.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за три месяца после вступления в силу закона об ипотечных каникулах, получили от клиентов только 12 заявок, семь из них одобрены. «В 99% случаев заемщики просят отсрочку на шесть месяцев с нулевым платежом, а в качестве причины чаще всего указывают потерю работы или снижение доходов. Поскольку больше половины выданных ипотечных кредитов в нашем банке приходится на Свердловскую область, то основная часть просроченной задолженности сконцентрирована именно здесь», — рассказал директор центра качества активов УБРиР Виктор Черванев. Низкий спрос на новую услугу в банке связывают с тем, что выдавать кредиты на жилье УБРиР начал только в 2017 году. «Но и в целом, надо отметить, объем просроченной задолженности по ипотеке в УБРиР не превышает 1%», — добавил господин Черванев.

Начальник отдела продаж ипотечных кредитов Урало-Сибирского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова также говорит, что в банке не было всплеска обращений клиентов с просьбой предоставить каникулы по выплате ипотечного кредита. «Возможно, это связано с тем, что мы и раньше предлагали оптимальные варианты решения возникающих трудностей в обслуживании кредита – от изменения графика погашения до временной заморозки платежей», — предположила она.

В свердловском филиале банка «Открытие» отметили, что в целом по стране лишь единицы доходят до реального оформления заявок на ипотечные каникулы. Сейчас ипотечные каникулы чаще вызывают интерес теоретического характера: клиенты интересуются условиями, узнают, какие необходимы документы для оформления каникулы и т.д., рассказали в банке банка. «Сегодня доля просрочки в потребительском кредитовании находится на исторически низком уровне — 4%, а в ипотечном кредитовании этот показатель исторически еще ниже. Поэтому самих поводов для обращения в банк не много. Мы уверены, что в ближайшем будущем обращения будут носить единичный характер, так как отсрочкой можно воспользоваться лишь один раз за время действия договора, а значит, что это будут не просто спонтанные решения отложить выплату кредита на полгода, а действительная необходимость»,— рассказали в пресс-службе «Открытия».

Там отметили, что у банков и до законодательного введения каникул были различные инструменты по работе с проблемными заемщиками: предоставление отсрочки, изменение срока кредиты и суммы ежемесячного платежа и т. д.

Ранее правозащитники утверждали, что одной из причин слабого интереса к ипотечным каникулам стала низкая информированность населения. «До вступления закона в силу существовало сильное сопротивление банков, не думаю, что ситуация изменилась за три месяца»,— комментировала “Ъ” руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, граждане не знают полного перечня сложных ситуаций, не могут самостоятельно правильно оформить необходимые документы, не знают, как грамотно оформить заявку. «К тому же список трудных жизненных ситуаций достаточно узок, возможно, его необходимо дополнить разводом, болезнью ребенка и проблемами в бизнесе, а срока каникул может не хватить, чтобы люди решили свои проблемы»,— предполагала госпожа Лазарева.

Директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин проблем с информированностью населения об использовании ипотечных каникул не видит. «Дело в том, что первоначально люди думали, что полгода, которые даются на передышку, переформатирование — это полгода подарка. А это не так. Люди стали разбираться в этом инструменте и увидели, что никаких прощений денег данное нововведение не ведет, оно позволяет немного реструктурироваться. Но ты все равно эти деньги заплатишь, в том числе и за задержку, только по другому графику платежей. Это отпугнуло многих, кто хотел срубить выгоду на ипотечных каникулах и понял, что этого не будет», — прокомментировал Максим Марамыгин.

Он также напомнил, что ипотечные каникулы вводились законодательно для того, чтобы заемщик мог требовать предоставления данной услуги у банков. «Раньше ряд банков не шел на реструктуризацию кредитов. Более того, в разных отделениях одного банка принимались диаметрально противоположные решения о реструктуризации. Сейчас заемщик получил право потребовать каникулы и обязанность банка идти навстречу клиенту», — отметил Максим Марамыгин.

Он предположил, что всплеск интереса к ипотечным каникулам может быть только, если в стране ухудшится уровень жизни населения и прогноз экономического развития. «Если ситуация не ухудшится, то я не вижу причин для всплеска интереса к ипотечным каникулам», — сказал он.

Татьяна Дрогаева