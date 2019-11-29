Китайской компании не дали увести бренд

Региональный минсельхоз заявил о приостановке поставки молочной продукции в Китай крупного агрохолдинга из Удмуртии «Комос Групп». По словам главы ведомства Ольги Абрамовой, возникшая ситуация связана с нарушением интеллектуальных прав. Однако в компании опровергли эту информацию и пояснили, что ранее агрохолдинг столкнулся с деятельностью недобросовестной китайской компании. Она пыталась зарегистрировать товарный знак «Село Зеленое», под которым «Комос Групп» выпускает продукцию на территории России, но получила отказ. Сейчас удмуртский производитель обсуждает с Национальным патентным ведомством КНР вопрос регистрации этого обозначения. Эксперты отмечают, что с подобными ситуациями компании из России в КНР сталкиваются не редко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова в интервью «Интерфаксу» сообщала, что агрохолдинг «Комос Групп» приостановил поставки молочной продукции в КНР из-за нарушения интеллектуальных прав.

«Среди недобросовестных игроков присвоение чужих брендов, готовящихся к выходу на местный рынок — очень популярная практика. Дело в том, что в Китае исключительные права на торговую марку обычно предоставляются субъекту, который первым подает заявку на торговую марку в китайский офис по регистрации торговых марок. И с такой ситуацией столкнулся не один производитель России, наш случай не первый и не один»,— поясняла министр, подчеркнув, что ведется разбирательство в международных судах.

В мае сообщалось, что ОАО «Милком», которое входит в «Комос Групп», поставило первую партию молочной продукции в Китай. В субхолдинг «Милком» входят несколько производственных площадок по переработке молока из Удмуртии. Это «Ижмолоко», «Сарапул-молоко», «Глазов-молоко» и Кезский сырзавод. Также в состав субхолдинга входит хладокомбинат «Созвездие» и Казанский молочный комбинат.

Однако в пресс-службе агрохолдинга опровергли информацию о приостановлении поставок молочной продукции в КНР из-за нарушения интеллектуальных прав. «Да, в феврале этого года мы столкнулись с деятельностью недобросовестной компании из Китая, которая пыталась зарегистрировать товарные знаки, принадлежащие ряду молочных производителей России, в том числе и ОАО «МИЛКОМ», а именно наш флагманский бренд "Село Зеленое". Эта компания получила отказ на свой запрос. В соответствии с китайским законодательством обозначение "Село Зеленое" пока не обладает охраноспособностью на территории Китая. Сейчас мы находимся в процессе активного обсуждения с Национальным патентным ведомством КНР вопроса регистрации нашего обозначения»,— прокомментировал исполнительный директор «Комос Групп» Кирилл Чечин.

Он подчеркнул, что вопрос регистрации товарных знаков, в том числе принадлежащих «МИЛКОМу», решается без участия российских органов власти, поэтому сведения о блокировке поставок в связи с инцидентом недостоверны.

«У нас есть все основания полагать, что через некоторое время переговоры с китайской стороной будут завершены, и мы успешно пройдем регистрацию всех товарных знаков молочной продукции, заявленной нами к отгрузке»,— добавил господин Чечин.

В агрохолдинге пояснили, что регистрация товарных знаков в Национальном патентном ведомстве даст компании возможность более динамично развиваться на рынке, так как правообладатель знака гарантирует покупателям высокое качество продукции и вызывает большее доверие потребителей к товару.

«На данный момент заявка еще не получила статус зарегистрированной в связи с особенностями и механизмами законодательного регулирования данной сферы»,— отметили в агрохолдинге, подчеркнув, что руководство компании планирует продолжить работу на рынке Китая, развивая базу контактов потенциальных поставщиков со стороны КНР и разрабатывая актуальные для китайского рынка предложения.

По словам представителя в ПФО Дома российско-китайской дружбы Андрея Орлова, сейчас китайское правительство борется за более строгое соблюдение интеллектуальных прав, но подобные ситуации с попыткой копирования недобросовестными китайскими компаниями брендов из России все же не редкость. «Перед тем как поставить свою продукцию на полки Китая, обязательно нужно изучить китайские законы и именно все, что касается защиты интеллектуальных прав, защиты торговых знаков. Эти юридические вопросы надо решать не здесь у нас, а в Китае со специализированными агентствами. Сейчас какие-то компании пытаются обвинить китайские организации в том, что они что-то скопировали. В итоге после разбирательств получается так, что китайца доказывают, что копирования не было и это их собственная разработка. То есть нужно предусматривать качественное юридическое сопровождение»,— отмечает господин Орлов.

Оксана Мымрина