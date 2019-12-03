Иностранный код в виде исключения

С начала 2024 года госорганам будет запрещено создавать и модернизировать свои информационные системы (ГИС) на основе проприетарного кода иностранных компаний, за отдельными исключениями, решило правительство. Фактически это означает запрет использования зарубежного софта, но за четыре года обеспечить государство достойными отечественными аналогами будет сложно, предупреждают эксперты.

С 1 января 2024 года госорганам запрещается создавать и модернизировать ГИС на основе проприетарного кода компаний, зарегистрированных в странах, не входящих в Евразийский экономический союз, за исключением случаев, установленных актом правительства. Это одно из 25 требований к целевой модели госуправления, оказания услуг и выполнения функций на основе цифровых технологий, утвержденных Дмитрием Медведевым 28 ноября. Речь идет о приоритете открытого кода и кода из единого реестра отечественного программного обеспечения (ПО), уточнили “Ъ” в секретариате профильного вице-премьера Максима Акимова. Там пояснили, что исключением может стать зарубежный софт, у которого нет российского аналога. Требование правительства «фактически устанавливает крайний срок, после которого ГИС и сервисы будут полностью переведены на отечественное ПО, а их техническое сопровождение и развитие не будет технологически увязано с зарубежными проприетарными технологиями», поясняют в Минкомсвязи. Ключевые ГИС или переведены, или находятся в процессе перехода на отечественное ПО, добавили в министерстве.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, на совещании в Сбербанке 28 ноября (цитата ТАСС) Необходимо постараться сформировать цифровую платформу государственного управления, причем сформировать ее не втупую так, как это иногда хочется многим сделать

Такая жесткая формулировка звучит впервые, отмечает член экспертного совета по российскому ПО Илья Массух. По его мнению, запрет затронет как производителей, так и органы власти, заставив их усилить требование к квалификации ИТ-директоров, которые привыкли закупать готовые западные решения. Введение запрета господин Массух оценивает как позитивный шаг, который откроет компаниям «возможность нового рынка».

Многие ГИС разработаны и продолжают развиваться на основе импортного проприетарного ПО и технологий, отмечает исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин. «Нужно уже сейчас запретить использование таких технологий, тогда к 2024 году будет реальная возможность провести последовательную миграцию на открытые стандарты и отечественные решения, а не получить перечень актов правительства об исключениях отдельных информационных систем из распоряжения о переходе»,— категоричен он.

Перенос систем на готовое решение занимает обычно год, отмечает президент АНО «Умные города» Артем Ермолаев. «Мы можем не успеть создать достойные аналоги, например, в области системы управления базами данных (СУБД). Или, например, у Oracle есть решение для систем с высоконагруженными массивами данных, которое наши разработчики пока не могут повторить»,— поясняет он. В реестре есть производители баз данных с открытым кодом, но «им нужно время, чтобы заменить решения Oracle, и невозможно успеть за четыре года и разработать решение, и перенести системы на него», считает Артем Ермолаев. В первую очередь будут заменяться операционные системы (ОС), базы данных, средства виртуализации и СУБД, считает старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов. По этим направлениям в России уже имеются конкурентоспособные разработки, считает он, а «Ростелеком» уже может предложить систему виртуализации «Тионикс».

Есть российские сборки Linux, браузер «Яндекса», антивирус Касперского, продукты 1С, ABBYY, «КонсультантПлюс», пакеты «МойОфис», «Дело», но в области СУБД, платформ для разработки прикладных систем, языков программирования, систем для промышленности и систем для проектирования «наши успехи скромнее», считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Предложения, суть которых в том, чтобы российским ПО считать только то, что написано полностью с нуля на отечественном инструментарии и должно работать полностью на отечественных процессорах, настораживают, отмечает господин Комлев. По его словам, обычно авторы подобных предложений или плохо разбираются в вопросе, или занимаются популизмом, или продвигают интересы конкретных компаний. Представители Oracle и Microsoft оперативных комментариев “Ъ” не предоставили.

Юлия Степанова