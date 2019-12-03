Бывшего замглавы «Росгеологии» судят по-военному

В Москве, в военном суде начался процесс по делу бывшего первого заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга. По версии следствия, несколько лет назад господин Горринг, носивший в то время фамилию Ганижев, содействовал главе совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александру Газейкину в получении 5,2 млн руб. от представителя местной компании. Подсудимый вину признал, его дело рассматривается в особом порядке.

Уголовное дело 41-летнего Руслана Горринга рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Дело в том, что инкриминируемое бывшему замглавы «Росгеологии» преступление было совершено в 2011 году, когда подсудимый, в то время майор Руслан Ганижев, еще не успел окончательно уволиться из вооруженных сил с должности военного переводчика.

Заседание началось с того, что один из адвокатов господина Горринга попросил суд закрыть процесс на том основании, что в ходе слушаний будут разглашены сведения о детях обвиняемого, что может поставить под угрозу их безопасность. В свою очередь, прокурор Александр Архипов отметил, что никаких угроз ни самому подсудимому, ни его родным не поступало, поэтому нет оснований для закрытия процесса. Судья Юрий Романенков согласился с гособвинителем.

Как следовало из оглашенных в суде материалов, Главное следственное управление СКР по Московской области предъявило экс-главе Росгеологии обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Как говорится в деле, в 2009 году глава совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александр Газейкин потребовал от гендиректора ООО «Эко-Транс» из Видного выплачивать ему деньги за общее покровительство. Газейкин смог убедить гендиректора в том, что он якобы может как создать для работы компании наилучшие условия, так и, напротив, применить в отношении нее меры административного воздействия, вплоть до закрытия предприятия. В переговорах, по данным следствия, участвовал Руслан Ганижев, который в то время выполнял функции своего рода помощника главы совета депутатов и действовал по его указанию. В результате договорились о выплате 1,5 млн руб. в квартал. Некоторое время, по материалам дела, требуемые средства передавались, однако затем об этом узнал один из учредителей фирмы, который и распорядился выплаты прекратить. Узнав об этом, говорится в материалах расследования, злоумышленники связались с бизнесменом и убедили его продолжить выплачивать незаконное вознаграждение. Договорились, что учредитель компании передаст через господина Ганижева новый транш, а также накопившийся «долг» — всего 5,25 млн руб. 15 февраля 2011 года господин Ганижев, действуя «по указанию Газейкина» и находясь в офисе фирмы, расположенном в городе Домодедово, получил от коммерсанта деньги, после чего был задержан оперативниками МВД и ФСБ.

Руслан Ганижев признал вину, дал показания и был отпущен под подписку о невыезде. После этого он скрылся и был объявлен в розыск. Находясь в бегах, он не только сменил фамилию и стал Горрингом (так же поступили и его близкие родственники), но и сумел устроиться на работу в «Росгеологию», где стал первым заместителем руководителя. «Вычислили» его во многом случайно: поводом для увольнения и последующей проверки господина Горринга стал размещенный в сети скандальный видеоролик, демонстрирующий, как топ-менеджер «Росгеологии» ругается матом и рассказывает о сотрудниках компании и высокопоставленных знакомых. 7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково, в начале мая ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Тем временем суд в особом порядке приговорил за мошенничество признавшего вину Александра Газейкина к двум годам лишения свободы. Отметим, что адвокаты господина Горринга просили военный суд учесть это обстоятельство при вынесении приговора подзащитному, настаивая, что и экс-замглавы «Росгеологии» заслуживает самого мягкого наказания. Впрочем, председательствующий предложил защитникам дождаться выступлений в прениях.

Кроме того, адвокаты господина Горринга представили суду и попросили приобщить к делу огромное число благодарностей и копий документов о наградах их подзащитного. Среди них были не только удостоверения на медали «За отличие в военной службе» II и III степеней, но даже грамота за третье место в соревнованиях по бегу, которое обвиняемый завоевал в семилетнем возрасте в пионерлагере.

Кроме того, господину Горрингу прислали благодарности многочисленные родственники и земляки (он родом с Северного Кавказа). По их словам, обвиняемый многократно помогал нуждающимся, в том числе и инвалидам, матерям-одиночкам и т. п. Наконец, прошения суду о мягком приговоре прислали жена обвиняемого и две другие женщины, имеющие с ним общих детей. Последние отмечали, в частности, что, оставшись на свободе и продолжая заниматься трудовой деятельностью, господин Горринг сможет и далее помогать содержать детей. На уточняющий вопрос прокурора, а платит ли обвиняемый алименты, тот гордо ответил, что его дети в этом не нуждаются, поскольку он дает им деньги добровольно. Кстати, защита представила заявление руководителя одной из фирм, что в случае условного приговора он сразу же примет господина Горринга на работу.

Между тем ожидавшиеся прения сторон не состоялись, причиной стало отсутствие одного из адвокатов. Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Алексей Соковнин