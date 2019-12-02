АТБ сбивает себе цену

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), который ЦБ планирует продать первым среди санированных им, пока не может продемонстрировать удовлетворяющий потенциальных инвесторов результат. По российской отчетности банк прибыльный, но по итогам первых трех кварталов так и не смог выбраться из хронических убытков по МСФО. Эксперты отмечают, что отчетность по международным стандартам важнее для инвесторов. Потенциальные покупатели уже рассчитывают на то, что ЦБ уступит по цене.

АТБ опубликовал отчетность по МСФО за девять месяцев 2019 года, показав убыток в размере 0,3 млрд руб. против 0,2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Впрочем, основной убыток банк получил в первом квартале, а далее сокращал его. По РСБУ банк заработал за три квартала примерно 3,4 млрд руб. чистой прибыли.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 18 октября 2019 года Что касается нашего участия в санируемых банках, мы заинтересованы как можно быстрее их продать на рынке

Ключевая причина расхождения отчета АТБ о финансовых результатах по РСБУ и МСФО — всплеск процентных доходов, начисленных по кредитам физлицам, в первом квартале 2019 года, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. В российской отчетности АТБ тогда отразил почти 4,5 млрд руб. таких доходов, хотя и во второй половине 2018 года, и во втором и третьем кварталах 2019 года этот показатель не превышал 2 млрд руб. В отчетности по МСФО такого всплеска нет. По мнению господина Волкова, скорее всего, на отчетность по РСБУ повлияли разовые события (например, изменение учетной политики), поэтому более точное представление о текущей эффективности банка дает отчетность по МСФО. Этот вывод подтверждает и анализ отчета о движении денежных средств, который меньше зависит от особенностей учетной политики и в котором объем фактически полученных процентных доходов гораздо ближе к цифре, указанной в МСФО. Партнер, руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный тоже считает, что отчетность по МСФО более адекватно отражает текущее финансовое положение АТБ.

Отчетность АТБ представляет интерес, поскольку она отражает вероятность продажи банка. ЦБ взял на санацию АТБ в апреле 2018 года. При этом финансовое оздоровление осуществлялось силами самого ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора, а не сторонними инвесторами. Санируемые по новой схеме банки регулятор в конечном счете планирует продать. АТБ стал первой кредитной организацией, которую ЦБ попытался выставить на аукцион, поскольку продать банк небольшого размера проще, чем гигантов вроде «Открытия». Однако 14 марта аукцион по продаже АТБ не состоялся: ни один из инвесторов не захотел купить кредитную организацию (см. “Ъ” от 14 марта). Тогда ЦБ решил оставить банк в своей собственности еще на год и провести новый аукцион в 2020 году, после раскрытия финансовой отчетности за 2019 год.

Несмотря на не слишком впечатляющую отчетность по МСФО, эксперты отмечают и позитивные изменения. «Структура фондирования и ситуация с ликвидностью в банке за прошедший год действительно заметно улучшились,— обращает внимание Андрей Нагурный,— но высокая доля проблемных кредитов и расходов на их резервирование все еще определяют слабые операционные результаты».

В прошлом году ЦБ пытался продать АТБ в диапазоне от 6 млрд руб. (соответствует уставному капиталу) до 9,9 млрд руб. (соответствует величине собственного капитала на тот момент). Но инвесторов не устроила даже минимальная цена. Один из возможных покупателей заявил “Ъ”, что интерес к этому банку еще есть, но все, как и раньше, будет зависеть от цены, которую предложит ЦБ. «Банк России перед продажей будет проводить оценку, чтобы определить цену, ниже которой не будет продавать АТБ,— сообщили в ЦБ.— Исходя из текущей оценки ситуации, это будет не менее 6 млрд руб.».

Виталий Солдатских