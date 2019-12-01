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Первый замначальника СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Суд отправил под домашний арест замглавы СКР по Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест на два месяца первого заместителя руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки. Он будет находиться под домашним арестом до 28 января, сообщает «Интерфакс».

Михаил Бусылко был задержан при получении взятки в размере 18 млн руб. 30 ноября, деньги высокопоставленному силовику передавал адвокат Владислав Вострецов, который также был отправлен под домашний арест. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления (дислоцируется в Екатеринбурге). Господину Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), адвокату — по ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

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