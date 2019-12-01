В Санкт-Петербурге перед матчем «Зенита» и «Спартака» задержаны десятки фанатов

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга накануне матча «Зенита» и «Спартака» задержали около 150-200 болельщиков москвичей, им вменяется мелкое хулиганство. Игра состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 19:00.

«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий»,— рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Петербургское издание «Фонтанка» указывает, что к утру воскресенья в отделениях побывали 86 футбольных фанатов (81 болельщик «Спартака» и пятеро фанатов «Зенита»). Практически всем составили протоколы за мелкое хулиганство, пятеро получили штрафы за распитие спиртных напитков на улице.

Информация о задержании болельщиков «Спартака» появилась и в Twitter. «Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких либо причин ЗАДЕРЖАНЫ сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовиться на матче?» — говорится в сообщении на странице Supporters Group News (официальный аккаунт болельщиков «Спартака»).

Журналист Василий Конов в своем Telegram-канале сообщил, что информация о сотнях задержанных фанатов не соответствует действительности. «Ни один источник, включая коллег на месте, правоохранительные органы и так далее, никто из тех, с кем успел поговорить, не подтверждает сотни задержанных. Задержанными на данный момент остаются четверо (мелкое хулиганство). Допускаю, что ситуация может в режиме реального времени отличаться от ранее полученной, но точно не на порядок или больше»,— уточнил он. При этом он добавил, что всего петербургские полицейские задержали семерых человек (с учетом четырех человек, задержанных за мелкое хулиганство) — одним из них оказался местный фанат «Спартака», которого передали родителям, еще двоих отпустили после того, как они протрезвели. В Twitter Supporters Group News в ответ на сообщение господина Конова появился пост о том, что на данный момент в отделениях находятся до 200 фанатов «Спартака».

Накануне, 30 ноября, сотрудники центра «Э» (управление по противодействию экстремизму) главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых зрителей матча между молодежными командами «Зенита» и «Спартака». Как писала «Фонтанка», прибывшие прибыли в Санкт-Петербург из Москвы болельщики были задержаны после скандирований «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».

О том, что о матче «Зенита» и «Спартака» думают букмекеры, — в материале “Ъ FM”.