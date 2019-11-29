«В матче есть явный фаворит — это “Зенит”»

Прогнозы на исход матчей 18-го тура РПЛ спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с заместителем генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максимом Афанасьевым.

— Много футбола на этой неделе, но есть матч, который затмевает собой абсолютно все, по крайней мере, вывеской точно, игрой — пока непонятно. Согласитесь, что при всей любви к матчам, «Зенит»-«Спартак» стоит особняком. Поэтому сегодняшняя программа будет посвящена именно этой встрече. Понятно, что «Зенит» — фаворит, и об этом в один голос говорят эксперты. Давайте озвучим, какие коэффициенты в этом матче, потому что, я смотрю, на победу «Спартака» коэффициент неприлично высокий.

— Да, действительно здесь мы считаем, что в матче есть явный фаворит, и это «Зенит». Коэффициент совсем небольшой — 1,55. На «Спартак» коэффициент гораздо более привлекательный, на данный момент — 6,25. На ничью можно поставить с коэффициентом чуть больше 4. И если говорить о том, как делают ставки клиенты «Лиги ставок», то тут, наверное, интересный момент, потому что по количеству клиентов 74% отдают предпочтение именно питерской команде, 17% — московскому «Спартаку» и 9% верят в равный результат. Но если посмотреть на то, какие ставки делают, то тут картина совсем другая, потому что 43% всех денег приходится на победу «Спартака», 38% — на ничью и только 19% — на «Зенит». То есть, получается, что на «Спартак» ставят реже, но более крупно. И в целом получается, что средняя ставка почти в 10 раз больше на победу «Спартака», нежели на победу «Зенита» — вот такой интересный факт.

— Да, конечно, болельщики верят «Спартака» в свою команду, несмотря на все проблемы, которые сейчас команда испытывает. Много ли забитых голов ждать от этого матча?

— Матч, по нашему мнению, если говорить про классический тотал 2,5, то больше котируется с коэффициентом 1,85, а значит, что мы отдаем чуть большее предпочтение тому, что в матче будет забито три или более голов. А если вы верите, что в матче будет забито мало голов, то ставьте на тотал 2,5 и меньше, тут коэффициент 1,95. То есть оба коэффициента очень близки к двойке, практически двукратный возврат. Ну, и, наверное, еще что интересно, можно отметить, самая крупная ставка, которая сделана на этот матч, на данный момент — 400 тыс. руб. Это не просто ставка, это ставка «экспресс», она была сделана еще в начале недели и совмещает в себе победу «Зенита» над «Лионом», победу «Краснодара» над «Базелем». И вот сейчас третий исход, это победа «Зенита» над «Спартаком», но не просто победа, а победа 2 мяча или более, коэффициент 2,5 на этот исход. А в совокупности коэффициент составляет чуть больше 9, ставка 400 тыс. руб. И если, «Зенит», действительно, крупно обыграет «Спартак», то выигрыш будет почти 4 млн руб.

— Да, отчаянный человек. Зарядил такой невероятный «экспресс». Вообще, ставить в таких матчах, как «Зенит»—«Спартак» на победу той или иной команды, на мой взгляд, безумно рискованно. Потому что тут все что угодно может произойти, это такая вне турнирной таблицы история. И совет от «Лиги ставок»: в таком принципиальном матче на что обратить внимание?

— Мне очень импонирует ставка «Обе забьют», коэффициент почти 2. В общем-то, действительно, в принципиальном противостоянии неважно кто выиграет, важно, чтобы обе команды забили и показали красивый футбол, красивую игру. Поэтому обе забьют, коэффициент 1,95, мне кажется. Хороший вариант на этот матч.

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18 тур чемпионата России по футболу стартует уже завтра, и два нас ожидает крутых матча. В первую очередь это, конечно, «Зенит»—«Спартак», его мы уже обсуждали в предыдущей программе, здесь «Зенит» — явный фаворит. И еще один матч, который, на мой взгляд, немножко теряется — это «Локомотив»—«Динамо». И в том, и в другом матче есть явный фаворит: «Зенит» — фаворит в матче «Зенит»—«Спартак», «Локомотив» — тоже явный фаворит в матче с «Динамо». Почему, объяснил футбольный эксперт Константин Клещов.

— Настолько явные фавориты в матчах «Зенит»—«Спартак» и «Локомотив»—«Динамо», неужели настолько нет шансов у аутсайдеров в этих встречах?

— На самом деле, я думаю, что и в том, и в другом матче у так называемых аутсайдеров шансы есть. А что же касается матча «Локомотив»—«Динамо», то на самом деле надо вспомнить, что все-таки «Локомотив» играл на неделе в Лиге чемпионов, что силы не безграничны, что эмоциональный фон тоже не очень хороший, потому что «Локомотив» в Лиге чемпионов проиграл, и в этом, может быть, и есть шанс для «Динамо». Но при этом я все-таки думаю, что «Локомотив» по уровню исполнителей и игры классом выше, чем «Динамо», и поэтому «Локомотив», конечно же, фаворитом в этом матче.

— Не «Зенитом»—«Спартаком» и «Локомотивом»—«Динамо» едиными, что называется, богат 18 тур. С точки зрения ставок, на что стоит обратить внимание в этом туре?

— Я бы посмотрел на ЦСКА, потому что ЦСКА неплохо играл в Лиге Европы, хоть и опять не выиграл, да, и опять же вылетел из еврокубков. И я посмотрел бы на «Краснодар» тоже с точки зрения фаворитов, и на «Ростов», но не с точки зрения фаворитов. Неудачи «Ростова» закончатся, потому что здесь еще и нефутбольные причины вмешиваются: все равно конфликт не решен в «Ростове», и мне кажется, что это может помешать команде, одному из недавних лидеров российского чемпионата.