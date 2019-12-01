Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. То есть она станет максимальной за 12 лет, отметил он.

«По этому году мы ожидаем, что доля инвестиций в ВВП <...> она будет максимальная с 2007 года»,— сказал господин Орешкин в ходе открытого интервью в НИУ ВШЭ (цитата по ТАСС).

Министр вспомнил динамику России в рейтинге Doing Business. По его словам, с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше.

Активность Белого дома в поисках источников ускорения экономики и инвестиций растет — Минэкономики опубликовало проект постановления правительства о новых задачах правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, предложив включить в сферу ее ответственности «формирование заключений об экономической ситуации», координацию макроэкономической политики и «мониторинг и контроль прогресса реализации структурных реформ».

О том, как Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business, читайте в публикации “Ъ” «Подъем с перезадержкой».