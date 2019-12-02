Независимость в розлив

У небольших спиртовых заводов назревает конфликт с государственным холдингом «Росспиртпром», который контролирует 95% этого рынка. Осетинское предприятие «Орфей» считает, что холдинг навязывает независимым производителям услуги по поиску покупателей спирта, но систематически их не оказывает. В госкомпании настаивают, что работают в рамках правового поля. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Казбек Тайсаев, попросивший премьера разобраться.

Гендиректор владикавказского ООО «Орфей» Герман Бероев обратился к депутату Госдумы Казбеку Тайсаеву с жалобой на «Росспиртпром», объединяющий девять спиртовых заводов. Как говорится в письме (копия есть у “Ъ”), холдинг, «используя незаконные методы давления», требует от участников рынка заключать «фиктивные и кабальные соглашения». В частности, «Орфей» вынужденно подписал договор с «Росспиртпромом», по которому госкомпания обязалась за вознаграждение привлекать покупателей спирта, но систематически не выполняла обязанностей, пишет Герман Бероев. Отсутствие покупателей объяснялось низким спросом. Кроме того, говорится в обращении, «Росспиртпром» претендует на вознаграждение за часть спирта, покупателей для которого «Орфей» нашел сам.

По данным ЕГРЮЛ, «Орфей» через ООО «Гигант» контролирует Иван Кочиев. В 2018 году «Орфей» увеличил выручку на 74,88%, до 806,2 млн руб., чистая прибыль выросла в 5,4 раза, до 14,6 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). Господин Бероев пояснил “Ъ”, что завод загружен наполовину 50% (общая мощность — 2,44 тыс. дал в год). Предприятие поставляет спирт десятку клиентов, которых нашло само, их имена не раскрываются.

По его словам, хотя «Росспиртпром» не привел ни одного клиента, но пытается взыскать с «Орфея» около 8 млн руб., что подтверждается данными из картотеки арбитражных дел. В октябре Арбитражный суд Северной Осетии удовлетворил заявление «Росспиртпрома» о выдаче исполнительного листа и взыскании с «Орфея» 5,9 млн руб. Вознаграждение госкомпании рассчитывается исходя из объема поставленного спирта по разным ставкам, уточнил Герман Бероев.

Глава «Орфея» просит Казбека Тайсаева использовать меры парламентского регулирования для исследования фактов «противоправных действий» «Росспиртпрома» и оказать содействие «в обеспечение законности и свободы рыночных принципов». По его словам, с такой практикой сталкиваются и другие независимые заводы по всей стране. Казбек Тайсаев, в свою очередь, обратился к премьеру Дмитрию Медведеву (копия письма депутата от 25 ноября есть у “Ъ”). В аппарате премьера письмо пока не видели. В Росалкогольрегулировании на вопросы “Ъ” не ответили.

В «Росспиртпроме» заявили “Ъ”, что работают исключительно в правовом поле, не использовали и не используют незаконных методов давления. Там добавили, что работали с «Орфеем» с 2015 года, он накопил долг «в десятки миллионов рублей». Переговоры «ни к чему не привели» и «Росспиртпром» обратился в арбитражный суд с исками, по некоторым из них уже ведется исполнительное производство, заявили в компании.

Как отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, обращение «Орфея» выглядит попыткой независимых заводов воспротивиться госмонополизации отрасли. По его словам, «Росспиртпром» уже выпускает около 95% спирта в стране и обеспечивает продукцией всех крупных производителей водки. Независимыми остались около 10–15 региональных спиртовых заводов, добавляет эксперт.

Бренд-директор московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман говорит, что независимые производители имеют шанс конкурировать с «Росспиртпромом», а у производителей водки есть выбор — они могут закупать спирт там, где выгоднее. Но у небольших спиртовых компаний могут быть сложности с покрытием расходов — сырье стоит недешево, и цены имеют тенденцию к увеличению, добавляет господин Кауфман. Он убежден, что производство спирта должно быть монополизировано, «это серьезный компонент, который касается здоровья граждан и влияет на доходы государства». По этой причине, прогнозирует Вадим Дробиз, попытка «Орфея» побороть госмонополию вряд ли окажется успешной.

Заур Фарниев, Владикавказ; Анатолий Костырев, Дарья Андрианова