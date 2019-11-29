Путин объявил 2022-й годом народного искусства и культурного наследия

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2022 год годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Он выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов,— сказал президент.— Давайте так и сделаем. Сделаем это в 2022 году. Важно хорошо и содержательно наполнить его программу, учесть особенности каждого нашего региона».
Напомним, следующий, 2020 год объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия Победы. Тематика 2021 года еще не объявлена. 2019-й был годом театра, 2018-й — волонтерства, 2017-й — экологии.
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