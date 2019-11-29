Стоимость сельхозоборудования ЖК «Возрождение» снизилась на торгах в два раза

Сельскохозяйственное оборудование ООО «Животноводческий комплекс “Возрождение”» – свинофермы, находящейся в городе Лабинске Краснодарского края, выставили на аукцион по начальной цене 10,6 млн руб. Ранее это же имущество проходящего процедуру банкротства предприятия пытались реализовать на публичных торгах по начальной цене 23,5 млн руб., однако аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.

По данным ЕФРСБ, в состав единого лота входят: комплекс оборудования механизированной системы кормления и поения на 300 свиноматок и 1920 откормочных свиней, комплекс оборудования свинарника для содержания, станки и ограждения, система навозоудаления свиней, оборудование для гомогенезации навозной жижи и другие необходимое для функционирования свинокомплекса оборудование.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в августе этого года компания бывшего главы «Олимпстроя» и экс-владельца пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева «Агронова» приобрела имущественный комплекс ООО «Животноводческий комплекс "Возрождение"». Имущество банкрота было реализовано за 54,2 млн руб. «Агронова стала владелицей 33,7 га в Лабинском районе, коровника, десяти свинарников разной степени готовности, навесов для хранения зерна, комбикормового цеха и коммуникации. Имущественный комплекс «Возрождения» был выставлен на публичные торги в мае текущего года за 107,8 млн руб. Таким образом «Агронова» приобрела компанию в два раза дешевле начальной цены.

Крупная задолженность животноводческого комплекса «Возрождение» и аффилированных с ним структур возникла в ходе строительства свинокомплекса мощностью 25 тыс. голов. Одной из причин ухудшившегося финансового положения стала вспышка АЧС.

Дмитрий Михеенко