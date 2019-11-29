«Фризиум» могут зарегистрировать в России к марту

Производитель противоэпилептического препарата «Фризиум» подал заявление на его регистрацию в России. Экспертиза лекарства может закончиться к марту 2020 года, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Лекарство на регистрацию направила компания «Санофи». «10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится»,— рассказала «РИА Новости» представительница Минздрава.

Пока «Фризиум» в России не зарегистрирован, но в октябре Минздрав выдал разрешение на получение препарата 510 пациентам. Обсуждение поставок незарегистрированных в РФ лекарств началось после того, как несколько матерей больных детей были задержаны при получении посылок с «Фризиумом». В конце сентября правительство утвердило ввоз лекарств, которые не производятся в РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «Минздрав опубликовал рекомендации по получению незарегистрированных препаратов».

Все ли смогут получить «Фризиум», читайте в публикации “Ъ FM”.