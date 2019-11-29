Свиноводы остались с пятачком

Изменения системы государственной поддержки АПК, которые могут вступить в силу в 2020 году, вызвали вопросы у воронежских аграриев. Свиноводов не устраивает почти полное прекращение поддержки отрасли, притом что насыщение рынка и падение цен привели к «критической ситуации» с рентабельностью. В то же время новая система нацелена на поддержку благополучной масложировой отрасли. После проработки предложений местных аграриев правительство Воронежской области намерено обратиться в Минсельхоз с просьбой скорректировать отдельные положения в новой системе поддержки.

Господдержка сельского хозяйства Воронежской области в 2020 году вчера обсуждалась на заседании президиума совета по развитию АПК при губернаторе Александре Гусеве. Начиная обсуждение, областной вице-премьер Виктор Логвинов отметил, что региональные власти и производители успешно взаимодействуют при доведении и использовании субсидий, но теперь в механизмы поддержки вносятся существенные коррективы.

Руководитель областного департамента аграрной политики Алексей Сапронов напомнил, что, согласно проекту новых правил поддержки, направления «несвязанная поддержка», «повышение продуктивности в молочном скотоводстве» и «единая субсидия» объединяются и делятся на две части — компенсирующую (на один гектар, килограмм продукции и голову) и стимулирующую (поддержка прироста продукции). Предполагается и ряд других нововведений. Среди наиболее дискуссионных — разработка отдельных механизмов поддержки производства сои и рапса как экспортных культур. У аграриев вызвала вопросы поддержка производства масличных (хотя масложировая продукция также массово поставляется на экспорт).

В 2019 году валовый сбор масличных в Воронежской области — 1,06 млн т. Аграрии отмечают, что целевые показатели, обозначенные Минсельхозом, область может выполнить и без поддержки: средства, которые будут выделять на это направление, можно было бы направить на другие отрасли областного АПК. По их мнению, сейчас масложировую отрасль нужно поддерживать с точки зрения экспортной логистики, а не прямыми субсидиями.

В остальных отраслях, по словам заместителя руководителя департамента аграрной политики Светланы Петровой, существенных изменений аграриям ждать не стоит: объем господдержки для Воронежской области на 2020 год заявлен на уровне 2019-го. Госпожа Петрова добавила, что заявления на стимулирующую часть (фактически декларации о намерении повысить показатели) департамент будет принимать в начале года, затем предоставлять средства, а при невыполнении показателей получатели должны будут вернуть деньги. «То есть беспроцентный кредит? Мы подумаем, какие обязательства на себя взять!» — удивились новой системе присутствовавшие на заседании представители бизнеса.

Наибольшую обеспокоенность новая система вызвала у свиноводов. «Происходит почти полное исключение свиноводства из федеральных мер поддержки,— отметил глава группы «Агроэко» Владимир Маслов.— Все привыкли, что в последние годы у свиноводов все было относительно стабильно, но теперь это совсем не так. С 1 января 2019 года свиноводам перестали выдавать льготные инвесткредиты, а теперь свиноводство не прописано ни в компенсирующих, ни в стимулирующих выплатах. Мы с союзом свиноводов поднимаем этот вопрос в Минсельхозе. Обнуляются и федеральные меры поддержки по африканской чуме свиней. Но чума прямо влияет на экспортный потенциал. А в условиях низких цен основная надежда — на экспорт продукции, в том числе в Китай. Ситуация действительно критическая».

«Мы обратимся в Минсельхоз, подготовим письмо. Но от вас нужен детальный анализ ситуации,— ответил вице-премьер Логвинов.— Уровень 2019 года по субсидиям на борьбу с АЧС (более 130 млн руб.— „Ъ“) мы должны сохранить». «Предприятия еще добавляют вдвое больше, и вот результат — вспышек в Воронежской области нет»,— одобрил этот подход глава ГК «Верхнехавский агрохолдинг» Антон Пермяков.

«В 2020 году мы сохраним нынешний подход: субсидии должны получать одинаково все производители — и крупные, и средние, и малые»,— заверил Виктор Логвинов. К концу следующей недели воронежские аграрии должны будут подготовить предложения по корректировке подходов, которые затем областное правительство направит в Минсельхоз.

Олег Мухин