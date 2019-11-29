В каталог библиотеки Шнеерсона вписали постановление об аресте

Тверской суд столицы заочно арестовал директора библиотеки «Агудас Хасидей Хабад» Шолома Дов-Бер Левина. Он обвиняется в невозврате в РФ культурных ценностей. По версии следствия, господин Левин незаконно удерживает у себя семь книг из библиотеки Шнеерсона. Раритеты в 1994 году временно были переданы Российской государственной библиотекой (РГБ, Ленинка) библиотеке Конгресса США. Защита знаменитого библиографа заявила, что его арест незаконен, поскольку господина Левина вовремя не уведомили о рассмотрении ходатайства следствия, однако суд не посчитал этот довод убедительным.

Заседание Тверского суда столицы, который рассматривал ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве, было непродолжительным. Сам обвиняемый — директор библиотеки «Агудас Хасидей Хабад» Шолом Дов-Бер Левин — проживает в США, поэтому мера пресечения выносилась заочно. Как стало известно из зачитанных в суде документов, 71-летний уроженец Парижа, ныне житель Нью-Йорка Левин обвиняется в «невозвращении на территорию Российской Федерации культурных ценностей» (ст. 190 УК РФ).

Речь идет о семи книгах из библиотеки Шнеерсона. Как известно, большая часть этой коллекции древнееврейских книг и рукописей, собранных любавичским раввином Йосефом Ицхаком Шнеерсоном, находится в фондах Ленинки, другая — за границей. Собрание давно является предметом судебных разбирательств в разных странах. А история с семью книгами, составившая фабулу уголовного дела, такова. В 1993 году советник вице-президента США Леон Фуерт и министр культуры РФ Евгений Сидоров заключили соглашение, согласно которому годом позже РГБ передала библиотеке Конгресса США семь книг из библиотеки Шнеерсона (их стоимость составляет от $150 до $7 тыс. за книгу) в рамках так называемого международного библиотечного абонемента. В США книги были переданы библиотеке «Агудас Хасидей Хабад» господина Левина. В соответствии с правилами абонемента через некоторое время они должны были вернуться в Россию, однако этого не произошло до сих пор. В 2013 году УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело в отношении «неустановленного лица», которое затем было передано в ГСУ. Тем временем столичный арбитраж предписал вернуть книги в РФ.

Настаивая на аресте господина Левина, представитель ГСУ сообщил, что тому уже предъявлено заочное обвинение, в мае этого года он был объявлен в федеральный розыск, а в августе — в международный. Следователь отметил, что господин Левин является «активным участником преступления», а его причастность к невозврату культурных ценностей (что книги таковыми являются, уже подтвердила назначенная следствием экспертиза) подтверждается в том числе и показаниями свидетелей. Отметим, что свидетелями по делу проходят в том числе главный раввин России Берл Лазар и раввин московской синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Представитель ГСУ подчеркнул, что библиограф скрывается от следствия, в Москве не имеет постоянного места жительства, а оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей или уничтожить улики по делу.

В свою очередь, защита Шолома Дов-Бер Левина настаивала на том, что для избрания библиографу столько строгой меры пресечения нет никаких оснований. По утверждению адвокатов, следствие не представило доказательств того, что господин Левин был должным образом извещен о предстоящем судебном заседании, а стало быть, говорить о том, что он скрывается, нельзя. Другие доводы следствия в пользу ареста защита также назвала не подтвержденными какими-либо доказательствами. Поэтому адвокаты просили ходатайство полицейского ГСУ отклонить.

Однако, взвесив аргументы сторон, суд в итоге решил поддержать следствие и заочно арестовал господин Левина на два месяца — с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Владислав Трифонов