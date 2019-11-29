По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана. Им заочно инкриминируется организация преступного сообщества для хищения миллиардов, выделенных на реконструкцию аэропорта в Калининграде и строительство железной дороги.

Представитель следственного департамента МВД рассказал в Тверском райсуде, что материалы, которые легли в основу уголовных дел в отношении Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, были получены в рамках другого расследования — в отношении братьев Магомедовых. Сейчас всем четверым инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также многочисленных махинаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основные следственные действия по делу в отношении Магомеда и Зиявудина Магомедовых уже закончены — они с предполагаемыми сообщниками знакомятся с его материалами, составляющими почти 1 тыс. томов. Уголовное же преследование Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, по сути, только началось.

Возбудив в отношении них уголовные дела, следователи МВД вызвали обоих на допросы, которые не состоялись по причине неявки подозреваемых. В ходе федерального розыска выяснилось, что Мурман Закарадзе, бывший гендиректор ПЭМЗ, выпускающего в том числе механизмы для автономных пусковых установок подвижных ракетных комплексов «Ярс», уехал в Грузию, а Давид Каплан — в Израиль.

При этом Мурмана Закарадзе вначале заочно обвинили в хищении около 500 млн руб. на предприятии, которое он возглавлял, а затем еще 1,2 млрд руб. в ходе второй очереди реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области. Структуры ПЭМЗ, находившиеся под контролем Мурмана Закарадзе и сестры Магомеда и Зиявудина Магомедовых Наиды (является свидетелем по делу), выступили субподрядчиками этого проекта. При этом сам контракт стоимостью 3,2 млрд руб. был заключен Росавиацией в 2014 году с ООО «Стройновация». Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан. Инспектируя работы, которые велись в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов жестко раскритиковал подрядчиков, пообещав им досрочное расторжение контракта. Так и произошло. Правда, впоследствии, в ноябре 2017 года, в арбитраже Росавиация и «Стройновация» заключили мировое соглашение. В Тверском суде защита обвиняемых назвала это доказательством отсутствия хищений. Впрочем, Давиду Каплану МВД вменяет и еще один эпизод хищений. В 2011 году «Стройновация» выиграла конкурс Росжелдора на строительство 150 км железной дороги Кызыл—Курагино за 44 млрд руб. Позже заказчик отказался от участия в проекте, а «Стройновация» пыталась взыскать с него около 6 млрд руб., потраченных на проект, и выиграла 3 млрд руб. Встречный иск был отклонен. Тем не менее, по подсчетам следствия, на реконструкции аэропорта и подготовке строительства железной дороги Давид Каплан и неустановленные лица могли похитить более 5 млрд руб. Защита парировала это тем, что Давид Каплан уволился из компании еще в 2013 году и не мог иметь отношение к махинациям, совершенным в 2015–2016 годах.

Несмотря на протесты адвокатов, Тверской райсуд сначала вынес постановление об аресте Мурмана Закарадзе, а затем, после небольшого перерыва, связанного с проверкой здания (неизвестный сообщил, что в нем находится бомба), заочно был взят под стражу и Давид Каплан. Последнего следователь назвал доверенным лицом братьев Магомедовых.

Алексей Соковнин