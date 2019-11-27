Следы «Суммы» привели в Израиль

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД ходатайствует о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан входил в ОПС братьев Магомедовых, расследование в отношении которых уже завершено, и они знакомятся с материалами дела.

Давид Каплан никогда не являлся акционером группы «Сумма», совладельцы которой — братья Магомедовы и еще четверо фигурантов — обвиняются в создании ОПС и многомиллиардных хищениях. Сбор доказательств причастности господина Каплана к инкриминируемым его подельникам деяниям следствие закончило буквально на днях. Результатом стало обращение в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте проживающего в Израиле и являющегося гражданином этой страны Давида Каплана по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Рассмотрение ходатайства назначено на 28 ноября. При этом бизнесмен уже объявлен в международный розыск.

По некоторым данным, с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский банк «Диамант». Лицензию у него отозвали в июне 2001 года в связи с «установлением фактов недостоверности отчетных данных». Кроме того, СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с местной преступной группировкой «Вильнюсская бригада».

По данным “Ъ”, следствие считает, что в последние годы господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых. По некоторым данным, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. В то время Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма»), которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена». Как полагают следователи, так же как и братья Магомедовы, Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн руб.

Отметим, что именно с ареста господ Магомедовых и Максидова началось расследование резонансного уголовного дела о многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2018 года все тот же Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова. Следственный департамент обвиняет их в организации преступного сообщества или участии в нем, растрате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, как полагают в правоохранительных органах, являлся Артур Максидов. По версии следствия, ущерб от их действий составил 11 млрд руб. Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с собранными в отношении них следствием материалами, насчитывающими почти 1 тыс. томов.

Олег Рубникович