Эрнст стал совладельцем московского «Кафе Пушкинъ»

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст стал бенефициаром управляющей компании ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре в Москве, сообщает РБК. По данным ЕГРЮЛ, господин Эрнст 11 ноября 2019 года стал единственным владельцем ООО «Экримтор», которому принадлежит 25% ООО «Моне». Остальные 75% принадлежит ООО «Анжелюс», учредителем которого является ресторатор и основатель ресторанной группы Maison Dellos Андрей Деллос.

В компании «Моне» сообщили, что «Экримтор» и «Моне» являются структурами «Кафе Пушкинъ». Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Экримтор» является соучредителем еще трех компаний, все они зарегистрированы по адресу ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре. Одна из них — ООО «Кросс Лайн» — является собственником двухэтажного здания.

Ранее учредителем ООО «Экримтор» была кипрская Argenziano Trading Ltd, собственником которой, в свою очередь, сейчас является Lengton Services Ltd с Британских Виргинских островов. Ее бенефициары неизвестны.

«Кафе Пушкинъ» занимает четвертую строчку рейтинга Forbes 30 самых успешных ресторанов Москвы.

В ресторанную группу Maison Dellos Андрея Деллоса входит «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Шинок», а также сеть кафе быстрого питания «Му-му». В апреле 2019 года «Му-му» начала продажу франшиз.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Му-му" накормит партнеров».