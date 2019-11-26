Forbes выбрал самые успешные рестораны Москвы

Forbes впервые составил рейтинг 30 самых успешных ресторанов Москвы. В двух категориях из трех рейтинга победителями стали заведения с национальной русской кухней.
В лонг-лист Forbes попали 295 ресторанов Москвы. Рейтинг поделен на три сегмента по среднему чеку без учета алкоголя: 1,5–2,5 тыс. руб., 2,5–3,5 тыс. руб. и от 3,5 тыс. руб. Итоговый балл складывался из пяти показателей: отношение выручки к числу посадочных мест, заполняемость зала, международные награды, экспертное мнение и оценка пользователей.
Лидером в категории со средним чеком от 3,5 тыс. руб. стал White Rabbit.
В категории 2,5–3,5 тыс. руб. лидером стало гранд-кафе «Dr. Живаго».
В сегменте со средним чеком 1,5–2,5 тыс. руб. первую строчку занял ресторан «Северяне».
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