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Forbes выбрал самые успешные рестораны Москвы

Forbes впервые составил рейтинг 30 самых успешных ресторанов Москвы. В двух категориях из трех рейтинга победителями стали заведения с национальной русской кухней.

В лонг-лист Forbes попали 295 ресторанов Москвы. Рейтинг поделен на три сегмента по среднему чеку без учета алкоголя: 1,5–2,5 тыс. руб., 2,5–3,5 тыс. руб. и от 3,5 тыс. руб. Итоговый балл складывался из пяти показателей: отношение выручки к числу посадочных мест, заполняемость зала, международные награды, экспертное мнение и оценка пользователей.

Лидером в категории со средним чеком от 3,5 тыс. руб. стал White Rabbit.

  1. White Rabbit,
  2. Selfie,
  3. Semifreddo,
  4. «Кафе Пушкинъ»,
  5. «Турандот»,
  6. Ruski,
  7. «Матрешка»,
  8. El Gaucho,
  9. Cantinetta Antinori,
  10. «Сирена».

В категории 2,5–3,5 тыс. руб. лидером стало гранд-кафе «Dr. Живаго».

  1. «Dr. Живаго»,
  2. «Белуга»,
  3. Twins Garden,
  4. Wine & Crab,
  5. Bjorn,
  6. «Казбек»,
  7. «Шинок»,
  8. «ERWIN.РекаМореОкеан»,
  9. «Воронеж» (ул. Пречистенка),
  10. «Бочка».

В сегменте со средним чеком 1,5–2,5 тыс. руб. первую строчку занял ресторан «Северяне».

  1. «Северяне»,
  2. Boston Seafood (ул. Лесная),
  3. Remy Kitchen Bakery,
  4. Cutfish (Большой Козихинский пер.),
  5. Pinch,
  6. «Сыроварня» («Красный Октябрь»),
  7. Saxon + Parole,
  8. «Мари Vanna»,
  9. Margarita bistro,
  10. AQ Kitchen.
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