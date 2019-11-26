Forbes выбрал самые успешные рестораны Москвы

В лонг-лист Forbes попали 295 ресторанов Москвы. Рейтинг поделен на три сегмента по среднему чеку без учета алкоголя: 1,5–2,5 тыс. руб., 2,5–3,5 тыс. руб. и от 3,5 тыс. руб. Итоговый балл складывался из пяти показателей: отношение выручки к числу посадочных мест, заполняемость зала, международные награды, экспертное мнение и оценка пользователей.