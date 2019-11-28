Отец мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге, сбежал с двумя детьми

Следователи опровергли информацию о том, что девятилетний мальчик, тело которого нашли в Екатеринбурге, был из семьи, состоящей в религиозной секте. Однако его родители действительно радикальные верующие. По данным «КП-Екатеринбург», преступление произошло еще в октябре. По информации ЕАН, тело было найдено в одном из парков Чкаловского района.

«Отец воспитывал ребенка розгами, а чтобы он не кричал, он заткнул ему рот кляпом, из-за этого он задохнулся. Тело ребенка мать и отец вместе вынесли из квартиры и закопали», — рассказал “Ъ-Урал” собеседник в правоохранительных органах. По его словам, мать находилась в России незаконно, после административного правонарушения она была выслана в Белоруссию. «Там она рассказала своей родственнице о преступлении, та и сообщила в правоохранительные органы города», — объяснил он.

По данным собеседника, у семьи еще двое детей, на данный момент отец скрывается вместе с ними.

Татьяна Дрогаева