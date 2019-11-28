Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах

Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря. По результатам опроса, партия консерваторов во главе с ее лидером Борисом Джонсоном победит на выборах с 359 местами из 650. Таким образом, результат консерваторов окажется лучше, чем на выборах 2017 года,— 337 мест.

Основные конкуренты консерваторов Партия лейбористов, находящаяся сейчас в оппозиции, может набрать 211 мест, что на 51 место меньше, чем двумя годами ранее. Шотландская национальная партия (SNP) может взять 43 места — на 8 больше, чем в 2017 году, либерал-демократы — 13 мест (на 1 больше). Созданная в январе Партия «Брексита» во главе с Найджелом Фараджем не возьмет ни одного места.

Результаты опроса основаны на 100,3 тыс. интервью, проведенных в середине ноября. Британские СМИ отмечают, что, если прогнозы социологов сбудутся, для нынешнего консервативного правительства и лично Бориса Джонсона это будет расцениваться как явная победа, что поможет ему продолжить процесс по выходу Великобритании из ЕС на обнародованных ранее условиях.

О подготовке к выборам — в публикации “Ъ” «Для выхода Великобритании из ЕС подбирают новый парламент».

Евгений Хвостик