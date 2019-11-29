На высокой чистоте

В программе Х Международного фестиваля «Дягилев P.S.» на сцене БДТ имени Товстоногова прима лондонского Королевского балета Наталья Осипова и ее партнеры Дэвид Холберг и Джейсон Киттельбергер представили российскую премьеру проекта «Чистый танец». Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Первая половина фестиваля, проходящего в Петербурге с 14 ноября, изобиловала рефлексиями на темы дягилевских сезонов. Разностильные и разножанровые балеты иностранных авторов, впервые представленные в России, воодушевляли свежими трактовками исторических партитур и сюжетов. К последней трети фестиваля акцент со спектаклей сместился на звездных исполнителей, череду которых открыла Наталья Осипова. Проектом «Чистый танец» спродюсировавший его лондонский театр «Сэдлерс-Уэллс», по словам самой Осиповой, хотел убить двух зайцев: не теряя репутации интеллектуального авангарда, удовлетворить запросы консерваторов, жаждущих видеть мировую звезду на пуантах. Поэтому Наталья Осипова составила принципиально эклектичную программу: два классических дуэта XX и XXI веков, три дуэта современных и одно соло с претензией на современность, однако на пуантах. Премьера прошла в сентябре 2018 года, потом «Чистый танец» поездил по миру, а в Петербурге, как выяснилось, состоялось его последнее представление.

«Чистый танец» в том смысле, в котором это словосочетание принято для обозначения абстрактных композиций Баланчина и его последователей, конечно, не для Натальи Осиповой, умудряющейся любой арабеск превратить в реплику диалога или внутреннего монолога. Все номера ее программы, формально бессюжетные, становятся новеллами, исповедями, историями любви. Некоторые такой нагрузки не выдерживают, как, например, ностальгическая элегия англичанина Энтони Тюдора — центральный дуэт из балета «Листья увядают», поставленного в 1975-м на музыку Дворжака. Осенняя палитра полуулыбок, полувздохов, полунамеков и прочих полутонов окрасилась у Натальи в яркие цвета знойного лета: веселье — так уж наотмашь, с бурными па-де-ша (на одном из палящих прыжков у балерины даже лопнула тесемка пуанта), печаль — так до протестного отчаяния мощных больших туров. Дэвид Холберг, предупредительный кавалер и чувствительный партнер, также постарался повысить градус эмоций, однако чувство стиля и природная сдержанность не позволили ему достичь такой необузданности воспоминаний. Второй классический дуэт — «Грустный вальс» Сибелиуса, поставленный Алексеем Ратманским тоже с эмоциональными перепадами,— выглядел более цельным и гармоничным. Возможно, потому что хореограф сочинил его специально для Натальи с учетом ее артистических данных, возможно, потому что «Вальс» завершал адски тяжелую двухчастную программу, в которой балерина практически не сходила со сцены: между номерами занавес закрывали на несколько кратких минут, за которые Наталья Осипова успевала сменить костюм, прическу и влезть в душу нового персонажа.

Сил ей хватило, даже с избытком, и танцевала она с присущей ей запредельной самоотдачей — программу балерина составила сама, все номера ей явно нравились. Публика тоже принимала с равной восторженностью и мелодраматическое соло «Ave Maria» на музыку Шуберта, поставленное японкой Юкой Ойши с той трезвой коммерческой расчетливостью, которая позволяет воткнуть между заламываниями рук невероятное у женщин двойное ассамбле и связку неотразимых пируэтов, и предельно честный, замечательный психологической достоверностью 22-минутный балет израильтянина Роя Ассафа «Шесть лет спустя». Джейсон Киттельбергер, прекрасный современный танцовщик, партнер Натальи Осиповой и в реальной жизни, ведет этот дуэт с такой бережной интимностью и одновременно с таким мягким юмором, что возникает невольное ощущение, немного неловкое, хотя и лестное, что артисты приобщили тебя к своей частной жизни.

Киттельбергер выступил и в качестве хореографа, причем очень удачно: его свежий дуэт «Оставленные позади» на музыку «Элегии» Рахманинова подчеркивает все сильные стороны дарования Натальи и тот исключительный для классической балерины уровень современной техники, которого она достигла под его руководством. «Чистый танец», не став выдающимся художественным событием, позволил разглядеть в деталях главную героиню, без которой балетный мир России явно поскучнел. Балерина тоже не прочь выступать на родине. В мае будущего года в Лондоне она представит новую версию «Петрушки». И если она окажется удачной, то «Дягилев P.S.» едва ли пропустит столь эмблематичный балет сезонов.