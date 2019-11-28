28 ноября, четверг
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В Брюсселе с 2035 года запретят транспорт с ДВС

С 2035 года эксплуатация транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания окажется под запретом в Брюсселе, сообщает Forbes.

Правительство бельгийской столицы приняло закон, согласно которому с 2030 года в пределах Брюссельского столичного региона будет запрещена эксплуатация дизельного транспорта, а с 2035 года нельзя будет использоваться и технику с бензиновыми двигателями.

Напомним, ранее о планах ввести ограничения на использование автомобилей с ДВС заявили в других странах Европы — в частности, в Ирландии, а также в столицах Франции, Италии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

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