В Ирландии к 2030 году запретят транспорт с ДВС

Власти Ирландии намерены к 2030 году запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, следует из правительственного плана Climate Action Plane-2019.

Согласно документу, к 2030 году в стране в продаже останутся только электромобили, а до 70% всей электроэнергии в Ирландии должны вырабатываться с помощью возобновляемых источников.

Напомним, ранее о планах ввести ограничения на использование автомобилей с ДВС заявили в других странах Европы — в частности, в столицах Франции, Италии, Германии, Нидерландов и Великобритании.