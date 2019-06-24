24 июня, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

В Ирландии к 2030 году запретят транспорт с ДВС

Власти Ирландии намерены к 2030 году запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, следует из правительственного плана Climate Action Plane-2019.

Согласно документу, к 2030 году в стране в продаже останутся только электромобили, а до 70% всей электроэнергии в Ирландии должны вырабатываться с помощью возобновляемых источников.

Напомним, ранее о планах ввести ограничения на использование автомобилей с ДВС заявили в других странах Европы — в частности, в столицах Франции, Италии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя