Компанию депутата Александра Серебренникова снова банкротят из-за долгов по налогам

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области подала заявление о признании банкротом ООО «Группа компаний "Радуга"». Долг компании составляет почти 4 млн руб., говорится в картотеке арбитражного суда Свердловской области. Заявление подано 26 ноября и еще не принято к производству.

Как следует из данных Kartoteka.ru, 95% долей ООО принадлежит депутату заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Среди учрежденных ГК «Радуга» компаний значатся ООО «САВ-МЕД», «ООО «САВ-Фарм», ООО «Аптечная сеть "Радуга"», все занимаются торговлей фармацевтической продукцией. Компании активно участвуют в госзакупках и являются крупными поставщиками лекарств свердловского онкологического диспансера.

ГК «Радуга» уже пытались обанкротить из-за общего долга 174 млн руб. Заявление к компании в январе этого года подал бывший бизнес-партнер Александра Серебренникова Владимир Титов. Налоговая также вставала в очередь кредиторов, но тогда речь шла о долге 90 тыс. руб. В компании была введена процедура наблюдения. В июне совладелец компании Анна Клименко (владеет 5% в ГК «Радуга») подала ходатайство о выплате всех долгов, и в июле дело было прекращено. Сейчас, как указано в материалах дела, деньги с компании за свои услуги пытается взыскать временный управляющий компании. Долг перед ним составляет 60 тыс. руб.

Татьяна Дрогаева