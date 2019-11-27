Не дождалась операции

Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года. Напомним, о том, что Михаил Каабак, в сентябре вынужденный оставить работу в Национальном центре здоровья детей, вернется в это медучреждение, сообщили в Минздраве вчера. В ведомстве отметили, что в НЦЗД сейчас карантин до 2 декабря.

В среду скончалась Настя Орлова, которой 22 ноября 2019 года исполнился год. Об этом сообщила “Ъ” представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская, автор петиции на сайте Сhange.org, в которой родители обратились в Минздрав с просьбой дать возможность Михаилу Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко продолжить работу в Национальном центре здоровья детей.

Как ранее выяснил “Ъ”, глава НЦЗД Андрей Фисенко в сентябре сообщил господину Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими для иммуносупрессии препарату (используется для профилактики отторжения трансплантата.— “Ъ”) — алемтузумабу: его нет в протоколах Минздрава, относящихся к пересадкам органов, однако закон «Об основах охраны здоровья граждан» регламентирует использование препаратов офф-лейбл (используются по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению). Официально прекращение сотрудничества с врачами в центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала, в связи с чем решено было отказаться «от внешних совместителей». При этом в феврале 2019 года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год. К моменту прекращения работы в НЦЗД врачи провели 23 трансплантации. В разговоре с “Ъ” Михаил Кабак сообщал, что десяти его пациентам требуется операция как можно скорее. Отметим, что Михаил Каабак является одним из немногих в России врачей, проводящих трансплантацию почек детям с малым весом — до 10 кг.

Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра. Сам господин Каабак уточнил “Ъ”, что он продолжит использовать схему, к которой были претензии. Как сообщили в Минздраве в среду, «трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее». «В то же время отделение в Центре здоровья детей закрыто на карантин до 2 декабря: это нередкая для детских больниц ситуация»,— отметили в ведомстве.

«О смерти Насти мне сообщил ее папа,— сказала “Ъ” Марина Десятская.— Они сейчас находились в Волгограде, но Настя находилась в НЦЗД с февраля 2019 года. Они были первыми пациентами, которые поступили туда после решения о создании отделения и расширении программы. И они выписались из НЦЗД практически последними, в октябре 2019 года, после увольнения врачей. Она весила семь килограммов». По ее словам, операцию Насте планировалась сделать с октября по декабрь: «Она находилась в списках детей, которым операция необходима срочно, эти списки были переданы (директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава.— “Ъ”) Елене Байбариной». После выписки родители с девочкой находились некоторое время в Москве, ожидая информации об операции, однако позже уехали в Волгоград, где продолжали ждать вызова на операцию: «Они собирались вернуться в Москву еще неделю назад, но было непонятно, как будет развиваться ситуация с нашим врачом — Михаилом Каабаком. Поэтому ждали».

Валерия Мишина