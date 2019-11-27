В гибели контрактника не обошлось без посторонней руки В распоряжении “Ъ” оказалось заключение эксперта о смерти военнослужащего в Козельске

Независимый эксперт, который исследовал тело погибшего в октябре в Козельске 21-летнего контрактника Сергея Сафонова, пришел к выводу, что удушение «могло быть совершено посторонней рукой». “Ъ” рассказывал, что родители военнослужащего забили тревогу после того, как обнаружили под слоем грима на лице погибшего следы побоев. По официальной версии причиной гибели Сергея Сафонова стало самоубийство. Следователь Александр Комлев, ведущий дело, и командир части Дмитрий Калинин отказались разговаривать с “Ъ” об этом инциденте. Родственники Сергея Сафонова намерены добиваться переквалификации статьи на «убийство».

В распоряжении “Ъ” оказалось заключение независимой судмедэкспертизы, которую заказали родственники погибшего 16 октября 2019 года в воинской части №54055 РВСН в Козельске (Калужская область) контрактника Сергея Сафонова. Ее результаты показали, что найденный в петле из солдатского ремня военнослужащий мог быть задушен.

Как сообщал “Ъ”, тело Сергея Сафонова обнаружили в кабинете командира части. Об этом “Ъ” со ссылкой на следователя, ведущего дело, рассказали родные военнослужащего. По одной из версий, командир пытался спрятать контрактника от сослуживцев, которые ему угрожали расправой. Военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Из постановления о возбуждении дела “Ъ” стало известно, что солдата нашли в петле «на вертикальной стойке верхней антресоли» в кладовой.

О гибели военнослужащего его родным сообщили на следующий день.

18 октября они приехали в Козельск забрать тело. В свидетельстве о смерти, выданным Калужским областным бюро судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти военнослужащего была названа «асфиксия» через «преднамеренное самоповреждение путем повешения». Родственники Сергея Сафонова, который был одним из десятерых детей в семье православного священника, не поверили в его самоубийство. Их сомнения в добровольном уходе из жизни подтвердили гематомы вокруг глаз. В морге Боткинской больницы выяснилось, что лицо покойного было загримировано. По мнению родных, это сделали в козельском морге, чтобы скрыть следы побоев. Многочисленные гематомы и ссадины были обнаружены на грудной клетке и руках Сергея Сафонова.

После этого близкие погибшего заказали независимую экспертизу, которую провел судмедэксперт Межрегионального центра экспертизы и оценки Вадим Тихоненко.

Сергей Сафонов был призван в армию в апреле 2019 года, а через два месяца подписал контракт на два года. После службы, по словам родственников, он намеревался жениться.

Мать Сергея Сафонова рассказала, что сын был втянут в конфликт с сослуживцами, о чем он ей неоднократно рассказывал. В последние недели перед гибелью отношения с сослуживцами обострились до крайности.

Это подтверждает и адвокат проекта «Правозащита Открытки» Юрий Кругов, пожаловавшийся, что он и его доверители обладают «неполной и обрывочной информацией» о деле, которое расследуется «нехотя». «Из постановления известно, что уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц»,— говорит он. При этом трое военнослужащих, которые могли быть причастны к конфликту с Сергеем Сафоновым, по его данным, покинули часть.

Следователь Военного следственного управления СКР по РВСН Александр Комлев, у которого “Ъ” попытался выяснить подробности, бросил трубку, не ответив на вопросы.

Командир части Дмитрий Калинин заявил, что «у вас работа писать, а не у меня» в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

Поэтому о подробностях конфликта в части известно только от членов семьи погибшего. Лариса Сафонова говорит, что за неделю до гибели приезжала к сыну в Козельск и заметила след от синяка под правым глазом. Военнослужащий признался, что его бьют трое сослуживцев, и пообещал «наказать обидчиков». По словам Ларисы Сафоновой, он сказал, что намеревается «украсть» телефон одного из них, чтобы выяснить домашний адрес и «отомстить» после демобилизации. Также сын рассказывал, что якобы увидел, как сослуживцы выносили за территорию части оружейные запчасти, и собирался доложить об этом командиру части. Активистка «Правозащиты Открытки» Нина Лапина, которая общалась с военнослужащими в Козельске, узнала от них, что Сергей Сафонов «мог шантажировать обидчиков увиденным», что могло стать мотивом преступления.

Невеста Сергея Сафонова Валерия Велькина рассказала “Ъ”, что он звонил ей за несколько часов до смерти, успев сообщить, что «совершил проступок, за который ему стыдно». «Он пообещал рассказать подробнее вечером, когда вернется на квартиру в Козельске, которую снимал на пару с соседом»,— рассказала Валерия Велькина. По ее мнению, речь могла идти как раз об украденном телефоне. «Следователь Александр Комлев рассказал нам, что Сергей вернул телефон,— сообщила Валерия Велькина.— Но чтобы сослуживцы с ним не расправились, командир Дмитрий Калинин предложил переночевать в его кабинете. А около одиннадцати вечера Сергея обнаружили мертвым».

Таким образом, произойти могло следующее: либо Сергей Сафонов совершил самоубийство, либо его еще раз избили и задушили.

Перед экспертом был поставлен вопрос, мог ли военнослужащий быть удушен. Эксперт Вадим Тихоненко выяснил, что телесные повреждения были нанесены Сергею Сафонову непосредственно перед его смертью. Как сообщил “Ъ” сам господин Тихоненко, «гематомы, ссадины и кровоподтеки характерны для последствий ударов кулаками», а «ссадины на кистях рук — для борьбы и самообороны от нападения». Из заключения также следует, что «одиночная замкнутая странгуляционная борозда на коже шеи с мелкоточечным рельефом причинена действием затягивающейся петли из твердого, гибкого материала».

Эксперт отметил, что «след от предмета, при помощи которого произошло удушение, лежит строго горизонтально, что не характерно для смерти через повешение, а выглядит так, будто петлю накинули сзади и душили».

Эксперт обратил внимание на то, что «сила воздействия при удушении была значительной», а «высота шкафчика, с которой тело опускалось на поверхность пола, не позволила бы создать усилие, при котором могли образоваться такие следы». Эти признаки, по мнению эксперта, могут свидетельствовать о том, что удушение «могло быть совершено посторонней рукой».

Как сообщил “Ъ” координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, куда за помощью обратились члены семьи Сергея Сафонова, результаты независимой экспертизы «дают основания ставить перед следствием вопрос о необходимости более тщательной проверки обстоятельств преступления и добиваться переквалификации уголовного дела на убийство».

В Министерстве обороны России не ответили на редакционный запрос “Ъ” с просьбой прокомментировать ситуацию.

Мария Литвинова